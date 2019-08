Côte d'Ivoire: Arrivé de la Guinée, l'artiste Grand P, veut Eudoxie Yao

La nouvelle star de la Guinée, Grand P, a déclaré publiquement sa flamme pour la Kim Kardashian africaine, Eudoxie Yao.

Grand P déclare sa flamme à Eudoxie Yao

Il est incontestablement le nouveau phénomène de la Guinée. Il se nomme Grand P. Ce monsieur de très petite taille avec une voix à peine audible, est une grande star dans son pays. Alors qu'il a longtemps été marginalisé par ses proches du fait de son physique, il a tout simplement su profiter d'une opportunité en or qui lui a été offerte lors d'un spectacle en Guinée.

Accompagné de son mentor kerfala kanté, un artiste bien connu en Guinée, Grand P a eu droit au micro et a pu montrer ce qu'il savait faire. Les vidéos de cet evénement ont envahi la toile. Ce qui a donc ouvert les portes de la célébrité à celui qui était longtemps considéré comme un bout'd'homme.

Depuis lors, il est plébiscité de partout. Plusieurs artistes veulent s'afficher avec lui. Les médias, mécènes et hommes politiques menent une lutte farouche pour se l'arracher. Il draine du monde et crée des embouteillages à chacune de ses apparitions dans les rues de Conakry. Il était même présent en Egypte à la Can 2019 pour soutenir la sélection guinéenne. Bref, Grand P est une star confirmée.

Depuis quelques jours, Grand P est en Côte d'Ivoire pour certainement tenter d'accroitre sa noteriété dans ce pays incontournable dans le showbiz africain. Profitant de son séjour abidjanais, la star guinéenne a été reçue par de nombreux artistes à l'instar de Dj Arafat, Aïcha Koné, Affou Keïta et bien d'autres. Invité à l'émission ''Faha-Faha'' d'Ivoire TV Music, il a declaré sa flamme d'amour pour Eudoxie Yao, et a même promis de prendre la revanche de la Bobaraba contre son agresseur de Paris. Comme quoi "petit marteau casse gros caillou".