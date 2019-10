Molaré répond à l'oncle de Dj Arafat: Ce qu'il dit de Rafna

Molaré a donné les raisons qui l'ont motivé à donner la villa à la petite Rafna Houon, la dernière fille de Dj Arafat.

Molaré s'explique sur la Villa offerte à Rafna

Après avoir remis une villa à la dernière fille de Dj Arafat, la petite Rafna Houon, le promoteur du Prix international des musiques urbaines et du Couper décaler(Primud), Soumahoro Maury Féré dit Molaré, a été réprimandé par Zopo Marc, le porte-parole de la famille du Beerus Sama.

Ce dernier estimant que le directeur général de M Group aurait dû remettre cette maison à tous les cinq enfants du père et non pas à un seul enfant. Pour sa part, Molaré a donné les raisons qui ont motivé son choix porté uniquement sur la fille de Carmen Sama, la petite Rafna Houon agée d'à peine deux ans.

« Ecoutez, Rafna et les autres ne sont pas dans les mêmes situations. Les 4 autres enfants de Didier sont dans des situations plus favorables. Ils vivent tous avec leurs mamans en Europe et aux États-Unis. Pour avoir moi-même vécu en Europe, je peux dire que les conditions de vie sont requises. Carmen a été dotée, elle a aujourd’hui la charge de la petite Rafna qui malheureusement n’a pas eu la chance de connaître son papa. Sur les documents qui ont été signés, c’est expliqué, c’est très clair. C’est Carmen qui aura la gestion de la maison. Lorsque Rafna sera majeure, c’est à elle que reviendra la décision de savoir ce qu'elien dérange de la villa», a laissé entendre le boss du Couper décaler au micro de vibe radio.

Pour rappel, les quatre premiers enfants de Dj Arafat sont tous hors de la Côte d'Ivoire. Houon Lashouana et Ezechiel Houon qui ont pour mère la prénommée Aurelia, aujourd’hui l’épouse de Patrick Odjé, manager du groupe zouglou Révolution, vivent en France tout comme le petit Mael Houon dont la mère est Aicha Ballo, mariée à Saïd Cissé, frère cadet de l’ancien footballeur ivoirien Cissé Sékou.

Owen Houon et sa mère Alexia Vodi (la fille sur la tête de qui, Arafat, par jalousie, avait brisé une assiette) vivent, eux, aux États-Unis.