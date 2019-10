Tentative d'arrestation de Soro, Touré Moussa enfonce l'ambassadeur

Dans un communiqué, le cabinet du ministre des Affaires Etrangères indiquait que le gouvernement ivoirien n'est aucunement impliqué dans cette tentative d'interpellation dont aurait été victime Guillaume Kigbafori Soro. Cependant, dans un communiqué de presse, Moussa Touré, Directeur de la Communication de l'ancien Président de l'Assemblée nationale, affirme que son patron s'étonne de "cette tentative de justification" des autorités ivoiriennes.

Les hommes de Guillaume Soro interpellent le régime

COMMUNIQUE DE PRESSE

Barcelone, le 16 octobre 2019 - Le Gouvernement ivoirien par les services du Ministère des Affaires Etrangères a publié un communiqué dans lequel il se défend de toute responsabilité dans la tentative d’enlèvement dont M. Guillaume Kigbafori SORO a failli être victime dans la nuit du 7 au 8 octobre 2019, à l’hôtel El Palace à Barcelone, en Espagne.

Le Gouvernement soutient que l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en Espagne n’était nullement informé de la présence de M. SORO sur le sol espagnol et proclame son engagement à protéger ses citoyens partout où ils se trouvent dans le monde.

M. SORO note avec intérêt que le gouvernement ivoirien reconnaît l’agression dont il a été victime de la part de policiers espagnols agissant prétendument pour le compte d’Interpol.

M. SORO s’étonne cependant de cette tentative de justification vu que, pour le moment, il n’a pas indexé le gouvernement ivoirien comme étant à l’origine de cette cabale visant à salir son honneur et sa réputation. La justice espagnole ayant été saisie, les responsabilités ne tarderont pas à être établies et des actions pénales seront engagées contre les commanditaires et les exécutants de cette sombre machination.

Il constate que le Ministère ivoirien des Affaires étrangères s’est étrangement abstenu de toute action ou intervention bien que l’agression dont il a failli être victime ait été rendue publique.

En effet, dès la survenance des faits, l’ambassade de Côte d’Ivoire en Espagne a été saisie via le + 34 605 12 85 XX, le numéro de la secrétaire de l’ambassadeur. Assurance a été donnée que ce dernier, absent de son bureau, contacterait immédiatement M. Soro. Cet appel de l’ambassade n’est jamais venu. Pire, l’ambassadeur a été appelé sur sa ligne personnelle, le +34 689 49 21 XX. Sans succès.

Les propos sur le devoir d’assistance du gouvernement envers ses citoyens à l’étranger, dans le cas particulier de M. Soro, nous semblent donc malvenus.

Enfin M. SORO observe que le gouvernement ivoirien continue de demeurer muet sur la privation de passeport ordinaire dont il est victime depuis plusieurs mois.

TOURE Moussa

Directeur de la Communicatio