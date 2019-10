Grand-Bassam : Voici pourquoi le Festival Abissa a été reporté

Les inondations survenues dans la ville historique de Grand Bassam ont occasionné le report de la fête tradionnelle Abissa.

Abissa 2019 reporté de deux semaines

Grand-Bassam, ville historique, ancienne capitale de la Côte d’Ivoire, et patrimoine mondial de l’Unesco, est sous les eaux depuis quelques jours. Une inondation provoquée par une crue a obligé plusieurs ménages dans les quartiers Oddos, Phare, Petit-Paris, Lycée, Moossou ainsi que le quartier France à vider les domiciles.

Une situation qui a alerté le maire de la commune, Jean Louis Moulot ainsi que plusieurs autorités du pays à se précipiter auprès des personnes sinistrées afin de leur porter aide et assistance.

Ces inondations ont donc chamboulé le fonctionnement des activités dans cette ville coloniale. Conséquence : l'édition 2019 du célèbre Festival Abissa, initialement prévue du 20 octobre au 3 novembre aura finalement lieu du 3 au 17 novembre prochain.

L'information a été rendue publique par le président du festival, Jean Baptiste AMICHIA, dans un communiqué dont copie nous est parvenue.

''Cher partenaire de l'Abissa, En raison de la montée des eaux que connait la ville historique de Grand Bassam et en particulier le quartier France, lieu abritant les Festivités de l'Abissa, au regard de la détresse actuelle de nos parents, frères et sœurs, Sa Majesté Awoulae Amon Tanoe Roi des N' zima kôkôtô de Côte d’Ivoire, avec sa notabilité, décident du report de la manifestation de l’Abissa de 2 semaines.

Ainsi nous avons le SIEDOU ou partie silencieuse du 03 au 09 Novembre 2019 et le GOUAZOU ou la partie festive du 10 Novembre au 17 Novembre 2019. Nous nous excusons du désagrément causé par cette décision et vous invitons à prendre les dispositions afin de réaménager votre déploiement dans cette perspective'', mentionne la note.

Pour rappel, l’Abissa est une fête traditionnelle d’intérêt touristique célébrée par la communauté N’zima de Grand-Bassam, à la fin du mois d’octobre et au début du mois de novembre de chaque année.

Cette fête culturelle symbolise les concepts de démocratie et de justice sociale. Elle réunit tous les fils et filles N'zima autour de leur chef et du tam-tam parleur appelé « EDO-N GBOLE » pour faire le bilan annuel de leur Communauté au quartier France classé patrimoine mondial de l’UNESCO.