Tina Glamour s'invite dans la bagarre Debordo Leekunfa-Sidiki Diabaté

La mère de Dj Arafat, Tina Glamour, a demandé à Debordo Leekunfa de ne plus tenir des propos injurieux à l'endroit des fans de son fils ni de Sidiki Diabaté.

Plus de deux mois après la mort de Dj Arafat, la tension monte entre l'artiste malien Sidiki Diabaté et Debordo Leekunfa. Tout est parti d'une vidéo du Mimi national dans laquelle il accusait les chinois (fans d'Arafat) de n'avoir rien fait pour donner le disque d'or à leur mentor et que ce soit Sidiki Diabaté qui lui ait ramené ''un vieux disque d'or'' après sa mort. S'en était alors suivi un acharnement des fans de feu Arafat dj contre "Opah la nation", affichant parfois les nombreux disques d'or obtenus par la star malienne.

Debordo Leekunfa avait ensuite accusé Sidiki Diabaté d'avoir conduit Dj Arafat dans des pratiques mystiques et avait ensuite deploré le manque de solidarité entre Ivoiriens, publiant même une vidéo dans laquelle Sidiki Diabaté, invité sur les ondes de Viberadio Côte d'Ivoire, lui interdisait de mettre les pieds au Mali. ''Figurez-vous que, si c'était moi qui sortait ce genre de propos à Bamako au Mali, sur ordre de mes propres frères ivoiriens, j'allais être lynché comme un malpropre par les maliens'', a commenté Debordo.

Face à cette situation tendue entre les deux artistes, la mère de Dj Arafat, Tina Glamour, a mis en garde Debordo Leekunfa. ''Patrick Tangui, qu'est-ce qui se passe. Le premier jour que tu es venu me voir, tu m'as dit tu veux bénédiction et que tu veux qu'Arafat te pardonne. Maintenant, tu fais une vidéo où tu viens insulter la Chine. Moi, je suis la mère de la Chine. Donc celui qui insulte les chinois, moi je tombe sur lui. Quand tu aimes quelqu'un, tu fermes ta bouche. Arrête de provoquer les chinois. Mon fils est une mine d'or. Donc, il n'a pas besoin de disque d'or. N'insulte pas mon enfant. Et puis, respecte Sidiki Diabaté'', a interpellé Tina Glamour en invitant la star malienne à faire un geste à son endroit. ''Sidiki Diabaté, toi aussi, j'attends ton pecto mon fiston...", a-t-elle conclu.