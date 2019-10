En mémoire à Dj Arafat, Debordo veut offrir une maison à Tina Glamour

Après avoir été reprimandé par la mère de Dj Arafat, Debordo Leekunfa, en guise de réponse, a fait une promesse à Tina Glamour.

Debordo Leekunfa: ''Je ne peux pas me permettre de répondre à Maman Tina Glamour ''

Debordo Leekunfa a été sévèrement critiqué sur la toile pour avoir affirmé qu'Arafat dj a attiré la malédiction sur sa propre personne en couchant avec les femmes de ses amis. Il avait également accusé les chinois (fans) d'être les responsables de la mort de leur mentor en le soutenant dans toutes ses dérives.

Pour sa part, Tina Glamour, la mère de Dj Arafat, lors de sa récente vidéo, a affirmé ne pas aimer l'attitude de Debordo Leekunfa à qui elle a même fait la morale. Elle a d'ailleurs pris la défense de Sidiki Diabaté qui est présentement en froid avec Le Mini.

Pour sa part, Debordo Leekunfa, dans une vidéo publiée sur sa page facebook ce lundi après midi, a soutenu qu'il ne peut en aucun cas se permettre de répondre à la mère de son frangin. De plus, il a fait des révélations sur les relations qui existaient entre sa defunte mère et TinaGlamour.

''Sincèrement moi Debordo, je ne me vois même pas en train d'insulter Maman Tina. Mais Maman Tina, c'est la génération de ma maman. Elle et ma maman se sont connues. Elle se sont battues à Yamoussoukro. Vous savez, c'est des femmes Gouros hein, et chacune voulait montrer son côté palabreux. Et c'est ainsi qu'elles se sont battues, il y a très très longtemps. En ce moment, nous étions très petits. Donc les clashs ont commencé depuis longtemps entre les mamans. Mais moi, ma mère est décédée. Moi, je n'ai plus de mère à part Maman Tina'', a déclaré Debordo Leekunfa.

Poursuivant, Debordo ajoute: "Dans la vie, il faut toujours rechercher la bénédiction pour l'avenir de ses enfants. Donc, je ne peux pas répondre à cette dame (...) C'est une mère. Ce qu'on peux faire pour l'aider à oublier la mort de son fils, on le fera. Si elle veut, qu'elle gate mon nom mais si moi j'ai de l'argent, je vais le lui donner. Son fils n'a pas pu lui donner une maison. Je ferai tout pour avoir les moyens de lui donner une maison'', a promis Debordo Leekunfa.