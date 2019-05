People : Eudoxie Yao annonce une tournée Européenne

La Kim Kardashian africaine, Eudoxie Yao, effectuera une tournée européenne sur invitation de la structure événementielle dénommée Bosso Production, dirigée par de Mike le Bosso.

Eudoxie Yao sera très bientôt en Europe

Bonne nouvelle pour Eudoxie Yao. La bimbo ivoirienne a annoncé ce jeudi une tournée européenne qui débutera le 17 juin pour s’achever le 1er août 2019. ‘’C’est propre mes bébés, tournée Européenne. C’est DIEU qui est fort, chaque chose en son temps. L’heure de DIEU a sonné mes bébés’’, a publié ce jeudi après midi sur facebook, Eudoxie Yao qui aura donc l’opportunité de passer près d’un mois et demi dans l’occident à l'invitation du promoteur de spectacles Mike Le Bosso, responsable de la structure événementielle dénommée Bosso Production. Selon des sources concordantes, la Kim Kardashian africaine a déjà obtenu son visa français et tout est fin prêt pour le voyage.

Rappelons qu’Eudoxie Yao est très suivie sur les réseaux sociaux, ses comptes facebook et instagram totalisent des centaines de milliers d’abonnés. Sa simple présence dans un lieu draine du monde. Elle est généralement sollicitée pour associer son image à des événements et à ce titre, elle reçoit de gros cachets. Afin d’accroitre sa côte de popularité, la star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao s’est lancée dans la musique et cela lui réussit très bien. Une chose est sûre c’est que cette tournée européenne sera pour elle une autre occasion de développer ses affaires.