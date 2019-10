Makosso Camille: Sa soeur Lolo Beauté le désavoue publiquement

La blogueuse ivoirienne Lolo Beauté a fait savoir à son grand-frère, Makosso Camille que son rôle n'est pas de participer aux clashs sur les réseaux sociaux mais plutôt d'enseigner la parole de Dieu.

Lolo Beauté crache ses vérités à son grand-frère, Makosso Camille

Le Révérend Makosso Camille est un homme de Dieu complètement différent des autres. Très actif sur les réseaux sociaux, il se fait appeler le pasteur Couper décaler. A cet effet, il est donc très impliqué dans l'actualité de ce mouvement et les clashs entre artistes sont régulièrement abordés dans ses vidéos. Après la mort de Dj Arafat, il s'est promis de participer de manière très active à la perennisation des œuvres du boss de la Yorogang.

Il a même fait une vidéo dans laquelle il exécutait des pas de la danse "Kong", le dernier concept créé par Dj Arafat avant son décès. Cette forte implication du révérend Makosso, suscite la colère de certains artistes Couper décaler tel que Debordo Leekunfa qui l'a ouvertement traité de "faux pasteur, d'imposteur, de vendeur d'illusions" et autres noms d'oiseaux.

Après Opah la nation, c'est au tour de Lolo Beauté, la sœur cadette du Révérend Makosso Camille, de monter au créneau pour ramener son frère ainé à l'ordre. La blogueuse ivoirienne estime que le pasteur Couper décaler se détourne de l'essentiel qui est d'enseigner la parole de Dieu à ses abonnés. « Makosso tu es mon frère mais à un moment, on en a marre. Avant d'être le père spirituel de la Chine, tu es d'abord le père spirituel de beaucoup d'autres personnes qui étaient là et t'ont soutenu au moment où tu débutais ta carrière de faiseur de miracles. Mon frère, Cesse de te mêler de tous les clashs, buzz et toutes les affaires de la toile, et concentre-toi sur ta spiritualité. Tu es dans tous les dossiers de la toile et au fil du temps, on ne sait plus si tu es pasteur ou clasheur.

Ce que nous attendons de toi, c'est que tu nous prêches la parole de Dieu en t'appuyant sur les versets bibliques pour édifier et enseigner tout le monde qui te suit. A un moment donné, nous n'avons plus besoin de tes miracles. Nous avons besoin que tu nous enseignes la parole de Dieu, que tu prêches en étayant tes prédications par des versets bibliques. Cesse de t'éparpiller dans tous les buzz de la toile et concentre-toi sur ton domaine qui est spirituel», a-t-elle soutenu dans une vidéo diffusée sur facebook.