Viols d’enfants: L’étau se resserre autour des violeurs

La Côte d’Ivoire connait ces derniers jours une recrudescence du phénomène de viols d’enfants.

Des femmes marchent contre les viols d’enfants

Les viols d’enfants mineurs, sont récurrents ces temps ci en Côte d’Ivoire et partout dans le monde. Tous les jours, quelque part dans une contrée, des petites filles et des petits garçons sont abusés sexuellement au sein de leurs propres famille et tout le monde ferme les yeux. Des vies sont détruites et le silence est roi mais le bourreau est protégé. Pis rien n’est fait pour sensibiliser, emmener les victimes à dénoncer ce qu'elles vivent.

« Des pères de famille qui ont le devoir de protection, des oncles, des cousins et même des frères qui s'octroient le droit d'abuser sexuellement des êtres innocents, fragiles sous des toits où ces derniers devraient se sentir en sécurité », dénonce une ONG qui a lancé une pétition pour dire « Non aux violences sexuelles sur les enfants ».

« Il est temps que cela cesse. Que ces crimes prennent fin. Que ces bourreaux ne soient plus à l'abri et que leurs méfaits soient dénoncés et punis sévèrement. Que ces petites filles et petits garçons puissent grandir sereinement », martèle l’ONG. C’est dans le cadre de cette sensibilisation des masses et de cette interpellation des pouvoirs publics à se saisir de ce dossier, que des femmes ont effectué une marche mercredi 30 octobre 2019 à Abidjan-Plateau dont voici la vidéo.