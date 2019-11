Des cybercriminels aux trousses de Bebi Philip: Tout sur cette affaire

L'arrangeur Couper décaler, Bebi Philip, a déclaré que des individus mal intentionnés se servent de son identité afin d'arnaquer ses fans à travers les réseaux sociaux.

Victime d'usurpation d'identité, Bebi Philip se confie à la justice

Le talentueux arrangeur ivoirien, Bebi Philip, a annoncé, dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook ce mercredi qu'il a été victime d'usurpation d'identité. Il a révélé que des individus utilisent son nom, via les réseaux sociaux, pour anarquer ses admirateurs.

''Depuis un certain temps, je reçois des informations selon lesquelles, certaines fans, des filles, se font arnaquer par des personnes mal intentionnées qui usurpent mon identité. Ces personnes demandent de l'argent à des fans, demandent des photos osées aux filles, ce qui n'est pas très pudique (...) Il ne s'agit pas de moi. Je voudrais dire que Bebi Philip ne parle jamais d'argent à ses fans via les réseaux sociaux. Que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Bebi Philip que vous connaissez, ne va jamais demander à une fille de lui envoyer des photos osées. De nature même, ça ce n'est pas possible'', a précisé Bebi Philip.

L'artiste tient à rappeler les moyens par lesquels on peut rentrer en contact avec lui via les réseaux sociaux. ''Il y a mes pages Facebook et Instagram qui sont certifiées. Là bas, vous pouvez m'envoyer des messages. Et puis aujourd'hui les appels vidéos, on peut se rassurer de certaines choses. Donc s'il vous plaît, n'entrez pas dans les choses bizarres'', a conseillé Bebi Philip.

Qui dit avoir saisi la justice ivoirienne de cette affaire. ''Mais rassurez vous, nous avons reçu pas mal d'informations sur des personnes qui arnaquent mes fans. Et donc, nous avons saisi les autorités compétentes qui vont faire leur travail. J'ai confiance en la justice de Côte d'Ivoire. Je crois en leur travail. Donc tout cela va se régler'', a ajouté Mister Bbp.