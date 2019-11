Evasion suspecte de 3 bandits à la prison de Bouaké: 4 policiers arrêtés

Un scandale secoue la police criminelle de Bouaké. Quatre policiers ont laissé s’échapper de leurs cellules trois redoutables bandits dont un repris de justice.

4 policiers laissent s'évader 3 dangereux bandits

Pendant que leurs collègues policiers travaillent d’arrache-pied pour sécuriser les biens et les personnes, quatre policiers, eux, ont choisi de laissé courir des hors-la-loi. Ce qui s’est passé à la section régionale de la police criminelle de Bouaké est tout simplement scandaleux. Selon le Tribunal militaire d’Abidjan (TMA), un redoutable bandit du nom de Adaman SAKO alias Baskote ou capitaine Zamouda activement recherché, après s’est évadé de la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA), a été découvert et arrêté à Bouaké, dans le centre de la Cote d'Ivoire.

Conduit au violon de la section de la police criminelle, le malfrat s'est miraculeusement évadé de la cellule où il était gardé, lui et 2 de ses acolytes. Profondément en colère, le Directeur général (DG) de la police nationale a saisi le Commissaire du Gouvernement, le contre amiral Ange Kessi. Ce matin du 06 novembre 2019, les 4 policiers: SCH Gada K. Hermann, SCH N'dri K. Jean-Marc, Sgt N'dri K. Dieudonné et Sgt Bakayoko M. en charge de surveiller le violon ce jour, ont été arrêtés et déférés devant le parquet du Commissaire du Gouvernement pour négligence ayant occasionné l'évasion de détenus et violation de consignes.

«Apparemment et sans rentrer dans les détails de la procédure, l'un des 4 policiers, a dû ou a pu aider à l'évasion des 3 détenus dont le récidiviste capitaine Zamouda », indique le TMA. Qui rappelle que c'est la deuxième fois, en l'espace de 8 mois, que ce redoutable bandit s'évade de ce même violon de cette section de la police criminelle. Le procureur militaire Ange Kessi se réjouit une fois encore du travail des chefs militaires dont la collaboration permet d'anéantir la délinquance au sein des armées et de moraliser nos forces.