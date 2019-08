Banditisme : Un voleur arrêté avec 2 TV et 34 portables

C'est la fin du parcours du voleur nommé Karamoko Detoh Jean Bede. Mercredi 31 juillet 2019 à Yopougon, une commune populaire d' Abidjan, alors qu'il venait de dérober deux télévisions et 34 téléphones portables.

Un voleur au gout du luxe

Karamoko Detoh Jean Bede est un jeune homme qui a le gout du luxe. Mais au lieu de travailler pour obtenir le confort à la sueur de son front, l'individu a plutôt choisi de s'adonner au vol. À seulement 23 ans, Jean Bede est un redoutable voleur.

Le mis en cause est employé dans une boutique de vente de portables et accessoires dont le propriétaire est Sidibe Losseni, un Ivoirien de 25 ans résidant à Yopougon Gesco. Selon la plateforme Police Secours qui donne l'information, Karamoko Detoh Jean Bede a eu la malicieuse idée de dupliquer la clé du magasin où il travaille. Son plan est clair, attendre sagement que son employeur ferme la boutique et revenir pendant la nuit pour "faire ses emplettes".

Ainsi, le mercredi 31 juillet 2019, le voleur a-t-il pris la décision de mettre son plan à exécution. Au moment où les habitants du quartier dormaient à poings fermés après une journée de dur labeur, Karamoko Detoh Jean Bede se glisse dans la nuit noire pour accomplir son sale dessein.

Le voleur parvient à s'introduire dans le magasin et en ressort les bars chargés. Karamoko Detoh Jean Bede quitte la boutique avec deux télévisions écran plasma neuves de 32 pouces, 34 téléphones et quatre chargeurs. Le malfrat pense déjà aux billets de banque qu'il pourra brasser après voir vendu tous ces appareils.

Mais c'était sans compter avec une patrouille policière menée par les hommes du commissaire de police Dosso Olivier du 16e arrondissement de Yopougon. Il est trois heures du matin quand Karamoko Detoh Jean Bede est interpellé avec son butin. Il ira répondre de ses actes devant les autorités compétentes.