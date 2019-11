Vetcho Lolas cité dans la mort d'une femme enceinte et de son amant

L'artiste Vetcho Lolas a été interpellé par la Police. Dans une publication, il a expliqué les raisons pour lesquelles il a été entendu par la police.

En voulant empêcher une bagarre, Vetcho Lolas se crée des problèmes

La rumeur fait grand bruit sur la toile. L'artiste couper décaler, Vetcho Lolas, a été interpellé par la police car il a été cité dans une triste histoire qui a abouti à la mort d'une jeune femme enceinte et de son petit ami. Le talentueux artiste ivoirien aurait été l'une des dernières personnes à avoir été aperçues avec le couple en question. Ce qui a donc suscité l'intérêt des enquêteurs qui ont décidé d'interroger le musicien ivoirien.

Face aux nombreuses spéculations sur la toile, Vetcho Lolas a fait une publication sur sa page facebook afin de donner sa version des faits. "Hier (vendredi) aux environs de 2 heures du matin, j’ai vu un homme en train de frapper sa chérie. Mais cette dernière était enceinte. Alors ça m’a fait bizarre. Je suis allé séparer. J'ai pris tout mon temps pour calmer. J'ai pris 30 minutes pour demander pardon au jeune homme qui frappait sa copine enceinte et j’ai accompagné les deux amoureux à la maison jusqu’à leur porte. Ce matin, on vient de m’annoncer que cette fille est morte et que le jeune aussi s'est donné la mort. J’ai été interpellé par la police. Je ne sais pas si j’ai mal fait ou si j'ai bien fait, mais Dieu est au contrôle", a écrit Vetcho Lolas samedi 09 novembre 2019.

Certains internautes pris de compassion par les propos de Vetcho Lolas lui ont apporté leur soutien en essayant de le rassurer. ''C'est normal que tu sois interpellé par la Police qui veut juste établir la lumière sur cette affaire. Mais ne t'inquiète pas, tu t'en sortira sain et sauf car c'est le travail de DIEU que tu as fait. Sois fort Vetcho'', a écrit un fan de l'artiste.