Côte d'Ivoire: Arafat dj arrêté par la Police Judiciaire?

Le leader de la Chine, Arafat dj, aurait été arrêté par des éléments de la Police Judicaire ce mercredi 5 mai 2019 aux environs de 4 heures du matin alors qu’il prennait part à une soirée au Haut Niveau Discothèque situé dans la commune de Cocody. L’information qui émane du media people ivoirien abidjanshow.com, s'est très rapidement répandue sur le web ce mercredi après midi.

A en croire ledit média, les éléments de la Police Judicaire, camouflés parmi les noceurs ont envahi cet espace de loisirs, attendant le moment propice pour mettre la main sur le boss de la Yorogang. ‘’ Cette arrestation a été comme un film. Certains agents de la Police se sont fait passer pour des clients. D’autres ont joué le rôle de passants et fans devant l’établissement.

Guettant les faits et gestes d’Arafat Dj, ils ont mis la main sur lui sans que l’on s’en rende compte. "Ils ont demandé au Daïshikan de garder le silence et de les suivre afin d’éviter de s’attirer un peu plus d’ennuis avec les autorités judiciaires ivoiriennes", ont confié des témoins de la scène audit média avant d’indiquer que le Boss de la Yorogang, surpris de son arrestation, n’a pas posé de résistance et a accepté de monter dans le véhicule de la police.

Mais des sources indiquent qu'Arafat dj a été libéré quelques instants après. Un juge d'instruction aurait donné l'autorisation de son interpellation parce que le Disc-Joker refuse de se présenter aux différents convocations à lui transmises. Du côté du Boss de la Yorogang, aucune communication n’a pour l'instant été faite sur cet incident.L’artiste qui, dans la matinée de ce mercredi, a publié une vidéo de lui en compagnie de sa fille Rafna, a publié une autre vidéo ce mercredi après midi pour annoncer qu'il sera en concert live ce samedi 8 juin dans la commune de Yopougon.