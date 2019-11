Un footballeur tué par des "microbes" à Adjamé: Zota en pleurs

La danseuse couper décaler, Zota, pleure la mort du jeune footballeur, Lukaku Tambadou, sauvagement assassiné par des malfrats samedi dernier dans la commune d'Adjamé.

Mort tragique du jeune Lukaku Tambadou, Zota en pleurs

Le jeune footballeur portant le sobriquet de Lukaku Tambadou, âgé de 17 ans, issu d'un centre de formation de la commune d'Adjamé, a trouvé la mort à la suite d'une agression perpétrée par une bande de jeunes délinquants communément appelés "microbes", dans la nuit du samedi 9 novembre, à quelques encablures de la mairie .

Selon des sources présentes sur les lieux du drame, le jeune Lukaku Tambadou, qui avait pour idole l'attaquant belge d'origine congolaise évoluant à l'Inter Milan, Romelu Lukaku, revenait de la mosquée après la prière de la nuit sainte du Maouloud, lorsqu'il a aperçu un groupe de jeunes malfrats dans une pénombre.

En voyant ces individus mal intentionnés, il décide de jeter son téléphone, pensant le mettre à l’abri des agresseurs afin de le récupérer plus tard. Mais son geste a été suivi par ces "microbes".

Pris de colère, ils se ruent sur le jeune homme, lui assènent de violents coups de couteau sur tout le corps. Affaibli, le jeune Lukaku Tambadou s'écroule et succombe à ses blessures.

Les criminels, quant à eux, abandonnent le corps puis s’éclipsent dans les couloirs sombres jouxtant la mairie d’Adjamé. Une triste fin pour l'adolescent qui était pourtant promu à un bel avenir.

Les photos de Lukaku Tambadou ont ensuite inondé la toile. Et de nombreux internautes pris de compassion, n'ont pas manqué de présenter les condoléances à la famille du footballeur tout en demandant à la police se faire son travail afin que ce crime ne reste pas impuni.

La célèbre et talentueuse danseuse de l'artiste Serge Beynaud, Zota, qui avait déjà rencontré le défunt, n'est pas restée en marge de cet élan de solidarité.

‘’Je me rappelle la seule fois où nous nous sommes vus, c'était en avril, à l'aéroport. Tu as beaucoup hésité avant de m'approcher et après tu as demandé qu'on prenne une foto. Tu m'as fixé et m'as dit "vielle mère tu me fatigues hein..." J'ai promis de te revoir. Mais hélas Dieu en a décidé autrement. Je te ramène ta phrase en te disant à mon tour :《jeune fan, cette mort atroce me fatigue... Repose en paix champion », a-t-elle posté sur Instagram.