3 mois après, Zekwon, la pouliche d' Arafat, veut prendre le pouvoir

Trois mois après la mort de DJ Arafat, la jeune rappeuse Zekwon, une artiste de la Yorogang, décide de prendre la relève de son mentor.

Zekwon veut continuer le travail laissé par Dj Arafat

Dj Arafat, en plus d'avoir été un grand artiste qui a dignement représenté son pays à l'international, a également contribué à l'éclosion de nombreux artistes en Côte d'Ivoire. A travers le label denommé Yorogang Production, le Beerus Sama, a permis à certains artistes tels qu'Ariel Sheney de se faire une place au soleil. ''Je remercie le Saint-Esprit de t'avoir placé sur mon chemin pour me faire connaitre aux yeux du monde '', pouvait-on entendre dans l'une des chansons du Colonel Lobofouet qui s'est finalement retiré de la Yorogang après des incompréhensions avec son mentor.

A l'instar du Petit nouchi d'Abobo, le boss de la Yorogang avait également donné la chance à d'autres jeunes talents. On peut citer entre autre, Abomé l'éléphant, Ali le code, Zekwon. C'est donc des rêves qui ont été brisés par le décès brusque de Dj Arafat survenu le 12 août dernier à la suite d'un accident de moto.

Trois mois après la disparition du président de la Chine, la jeune Zekwon est sortie de son mutisme, en prenant la décision d'assurer la relève de son mentor.

"Effectivement le choc terrible du 12 Août m'a laissé des cicatrices énormes. C'est ce qui m'a donc contrainte à mettre une pause un tant soit peu à ma carrière, parce que ce fût une séparation brusque, violente et inattendue. Moralement c'est pas chose facile à accepter, car il s'agit de mon mentor, mon producteur, mon papa Arafat, avec qui, j'avais d'énormes projets. Je suis donc contrainte de le laisser reposer en paix, et poursuivre l'aventure en prenant des forces sur toutes les belles images qu'ensemble nous avons vécues. Il nous a toujours dit de ne jamais baisser les bras. Alors nous ses artistes et collaborateurs de la yôrôgang, restons debout pour poursuivre l'oeuvre du Daishi", a publié la petite Zekwon sur les réseaux sociaux.