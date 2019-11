Côte d’Ivoire: Qui veut tuer le président Charles Koffi Diby?

Une prétendue nouvelle annonçant le décès de l'ancien ministre ivoirien de l' Economie et des Finances, Charles Koffi Diby, fait le tour des réseaux sociaux depuis ce jeudi 14 novembre 2019. Et pourtant, il n'en est rien.

Prétendu décès de Charles Koffi Diby: Le sénateur de la Marahoue, Vénérable Bassy-Koffi, dément

L'actuel président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire (CESEC) est bel et bien vivant et c'est le sénateur de la Marahoué, Vénérable Bernard Bassy-koffi, un de ses très proches, qui met fin à la rumeur.

"Le président Diby est actuellement hors du pays et se porte très bien", a clarifié le sénateur de la Marahoué. L'ex-argentier ivoirien avait récemment été aperçu très "amaigri" lors de la 20e assemblée générale de l'Association internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires (AICESIS), à Bucarest en Roumanie.

Né en 1957, Charles Koffi Diby est un économiste et technocrate ivoirien qui a occupé de hautes fonctions dans l'administration ivoirienne. Cadre du PDCI-RDA, il fut tout d'abord nommé directeur général du Trésor ivoirien sous Laurent Gbagbo, avant d'être bombardé ministre de l'économie et des Finances de Côte d'Ivoire de 2007 à 2010.

À l'instar de ses camarades membres de la coalition du RHDP, il rejoint l'hôtel du golf, au lendemain de la proclamation des résultats du second tour de l'élection présidentielle de 2010, aux côtés d'Alassane Ouattara et d'Henri Konan Bédié.

Depuis 2016, il est le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire (CESEC).