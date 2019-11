A'Salfo (Magic System): "Aucun ivoirien n'a envie de revivre la guerre"

À l’initiative de la caravane UE-Magic Tour avec l’Union européenne, le président de la Fondation Magic System, Salif Traoré dit A’Salfo nous dévoile dans cet entretien sa satisfaction face à la réussite de la première grande étape de la tournée après avoir visité plus de 17 localités du pays en attendant l’apothéose prévue ce samedi 16 novembre 2019 à Yopougon. Le prochain Femua, le nouvel album de Magic System et sa nomination au Conseil économique, social, environnemental et culturel sont également abordés dans cet entretien par A’Salfo.

Quel bilan pouvez-vous dresser après avoir bouclé pour les villes de l’intérieur la caravane UE-Magic Tour en attendant l’apothéose à Yopougon le samedi 16 novembre ?

Comme vous avez pu être témoin de toutes ces étapes du début jusqu'aujourd’hui, nous pouvons nous estimer heureux que les populations aient répondu à notre appel non pas seulement pour les concerts mais surtout pour les rencontres et les débats d'échanges. Pour nous, c'était une très belle tournée qui a marqué toutes les deux parties : les populations, les artistes et également l'Union européenne qui était à nos côtés. Cela est une chose exceptionnelle.

Quel était l'essentiel du message véhiculé aux populations ?

L'essentiel du message était d'appeler les populations à s'approprier certaines valeurs comme l'éducation, la scolarisation de la jeune fille, la paix et la cohésion sociale, l'environnement. Il y a beaucoup de choses que nous avons eues à aborder, surtout avec les jeunes où nous avons parlé de l'immigration clandestine qui est un danger pour le continent africain et sa jeunesse. Il y a eu pas mal de débats mais l'artère principale de ces rencontres a tourné autour de la paix et de la stabilité parce que nous sommes à la veille d'une année charnelle qui est 2020, une année d'élection. Il fallait donc mettre un peu plus l'accent sur l'entente, l'union des ivoiriens pour que la paix existe et que nous ayons des élections apaisées.

Comment s'est fait le choix des villes ?

Le choix des villes s'est fait déjà par objectif géographique parce qu’il fallait sillonner toutes les régions. Donc, il fallait aller à l'Ouest puis dans la région des Montagnes, ensuite au Nord-Ouest et passer par le Nord, pour revenir au Centre et enfin finir à l'Est. Il fallait quadriller toute la Côte d'Ivoire dans son ensemble. Nous ne pouvions pas faire toutes les communes mais nous pouvions faire des villes symboliques de ces régions et c'est ce que nous avons pu faire et heureusement les populations sont sorties massivement. Cela a démontré que la musique, les artistes ivoiriens ont un rôle important à jouer certes par leurs musiques mais surtout par le message qu'ils peuvent porter pour les populations.

En initiant une telle tournée, n’avez-vous pas eu peur que l'on vous taxe d'avoir pris le chemin de la politique ?

Vous savez que pour mener une bonne action, il faut y mettre de la volonté. Et la seule chose qui peut vous emmener à pouvoir réaliser cette volonté, c'est d'aller avec détermination sans tenir compte de ce qui peut se dire autour. C'est sûr que nous avons mesuré la portée de cette tournée et nous avons vu que les avantages de cette tournée étaient plus que les critiques qui pouvaient surgir après. Mais aujourd'hui, tous les ivoiriens dans leur ensemble, surtout ceux que nous avons eu la chance de rencontrer ont compris que ce n'était pas une tournée politique mais une tournée de sensibilisation. Parce que vous avez dû voir les artistes s'engager en dehors même de ce qu'ils savent faire. Les artistes ont parlé avec les populations, ont échangé avec elles. Ces populations avaient besoin de personnes en qui elles ont confiance, de quelqu'un avec qui elles pouvaient discuter sincèrement et cela a été le cas. Aujourd’hui, nous sommes tous d'accord que cette tournée est loin d'être une tournée politique mais elle était plutôt une tournée citoyenne où des artistes voulaient parler à des gens et il a fallu que deux entités aient cette vision, à savoir l'Union européenne et la Fondation Magic System.

Aux autorités et aux populations de ces différentes villes visitées, vous avez demandé qu'elles prennent le relais de la sensibilisation après le passage de l'Ue Magic Tour...

Effectivement. Vous savez, la sensibilisation ne devait pas être ponctuelle. Ce n’est surtout pas cela. Pour mieux sensibiliser, il faut rester dans la perpétuité, il faut continuer à prôner ces messages, ces valeurs auprès des populations. Nous, nous venons ponctuellement faire la chose mais il faudrait qu'il y ait un relais sur place. Et le relais sur place ne peut être fait que par les autorités locales, les autorités administratives et traditionnelles. C'est ce que nous avons pu transmettre aux autorités que nous avons pu trouver sur place et je crois que le message est bien passé.

Après avoir visité plus de 17 villes du pays, la place Ficgayo de Yopougon marquera ce samedi 16 novembre 2019 l'apothéose de la caravane UE-Magic Tour. Quelles sont les promesses pour cette apothéose ?

Nous avons voulu une apothéose très géante mais dans la sobriété et dans l'humilité. Nous avons fait une très belle tournée. Nous avons parcouru plus de 25 localités à l'intérieur du pays dont 17 grandes villes. Et de ce fait, nous avons voulu pour l'apothéose, nous adresser à toute la Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons invité des personnalités politiques qui jouent un grand rôle aussi dans ce que nous faisons. Parce que le message que nous passons n'est pas seulement pour la population mais l'est aussi pour ces personnalités politiques. Donc, pouvoir les réunir toutes sur la même scène pour passer le même message sera quelque chose de bénéfique et de rassurant pour les populations. Pour le concert de Yopougon, ça sera quelque chose d'exceptionnel parce que nous comptons y inviter toute la classe politique pour que sur scène, nous nous tenions les mains. C'est-à-dire que tous ces politiciens puissent se tenir les mains devant les populations pour donner l'exemple de la paix, la solidarité et l'union que nous voulons prôner.

L'élection présidentielle, c'est en 2020. Y a-t-il des raisons de craindre ?

J'ai toujours été optimiste. Et c'est cet optimisme qui a emmené le groupe Magic System et l'Union Européenne à se rapprocher et à aller parler aux populations, parce que je crois que dans tous pays, la veille des élections laisse toujours pressentir des petits doutes. Mais, pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui a vécu en 2010 les affres de la division et de la guerre, je crois qu'aucun ivoirien aujourd’hui n'a envie de revivre cela et je crois que nous sommes prêts cette fois-ci pour pouvoir affronter cela. C'est pourquoi je dis, il peut avoir des dérapages verbaux entre les politiciens, il peut avoir le manque de contrôle sur le langage, sur les politiciens, mais je pense que les ivoiriens dans l'ensemble aujourd'hui pensent plus à un pays apaisé. Nous allons à des élections certes qui peuvent être tendues mais qui ne peuvent pas nous emmener jusqu'au K.O. C'est ce message que nous avons laissé à tous les ivoiriens et je crois que ce message va passer et doit sonner dans la tête de chacun avant de poser tout acte nuisible à la Côte d'Ivoire.

Après UE-Magic Tour, le prochain challenge c'est le Femua, n’est-ce pas ?

Après l'UE-Magic Tour, c'est dans la continuité de toutes les actions que nous menons ou de celles que nous avons déjà mises en place. Vous savez que le Femua est un socle aussi de la cohésion sociale. Le Femua fédère, le Femua réunit les ivoiriens dans leur ensemble sans barrière, sans distinction et je crois que ce Femua 2020 sera encore un Femua exceptionnel qui va réunir les ivoiriens et qui va prôner les valeurs de paix et de cohésion sociale. C'est d'ailleurs le thème que nous allons développer, ‘’paix et développement’’ parce que s’il n'y a pas de paix, il ne peut pas avoir de développement dans un pays. C'est ce thème qui accompagnera le futur Femua qui va s'inscrire dans la continuité des actions que nous avons entreprises déjà avec l'Union européenne pour dans le cadre de l’UE-Magic Tour. Donc il y aura le Femua et puis qui sait, pourquoi pas une tournée bis UE-Magic Tour pour renforcer encore le message que nous avons déjà passé.

À quand le prochain album de Magic System?

C'est un gros marché que nous voulons mettre en place et le prochain album de Magic System va surprendre tout le monde. Parce que quand on met du temps, c'est pour réfléchir. Aujourd'hui, Magic System fait de la musique qui peut apporter à la conscience collective, qui peut passer des messages et je crois que cet album, nous sommes en train de le préparer minutieusement. Nous ne sommes pas pressés. C'est un groupe qui a toujours pris son temps pour produire des albums mais qui essaie de sortir quelque chose de qualité. Il y a un concept qui va accompagner cet album et au moment opportun nous vous tiendrons informés de ce concept qui va changer aussi le paysage ivoirien.

Vous venez d’être nommé membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Quels sont vont premiers mots après une telle nomination ?

Mes premiers mots sont des mots de remerciements au Chef de l’État qui m'a fait l'honneur de me nommer dans cette institution. Je crois que lorsque le travail est reconnu au plus haut niveau, on ne peut que dire merci à Dieu et à toutes ces populations qui ont pu m'accompagner dans toutes ces actions que j'ai pu mener avec le groupe Magic System. Je remercie le Chef de l’État, le Président Alassane Ouattara qui m'a fait l'honneur de me nommer au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Ça sera une tribune pour moi aussi de toujours continuer à promouvoir le social, à promouvoir toutes les actions qui tendent à contribuer au bien-être des populations et de pouvoir aussi être le conseiller de l'État sur certains points que nous connaissons de par notre expérience. Aussi, de pouvoir aider et de consolider la cohésion sociale et culturelle en Côte d'Ivoire. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel est pour moi un organe consultatif privilégié de l'État en matière de politique économique, sociale, environnementale et culturelle, et cela me permettra avec le groupe Magic System de renforcer nos actions culturelles et sociales pour le bien-être des populations.

