Yasmina Ouégnin visite la pouponnière d' Ayamé

Yasmina Ouégnin s'est rendue le weekend dernier à la pouponnière d'Ayamé, une ville de l'est de la Côte d'Ivoire. La députée de Cocody, après une visite guidée, a eu des moments d'échanges avec les responsables de cet établissement. Elle a également annoncé de bonnes nouvelles.

Yasmina Ouégnin aux côtés des enfants de la pouponnière d'Ayamé

C'est avec une immense joie que les responsables et les enfants de la pouponnière d'Ayamé, dénommée Shalom Soua (la maison de la paix), ont accueilli Yasmina Ouégnin. Dans une vidéo diffusée sur la page de la députée de Cocody, on peut voir le chaleureux accueil qui a été réservé à la parlementaire. Les responsables de la pouponnière n'ont pas manqué d'exprimer leur joie à la visite de Yasmina Ouégnin. À son tour, la fille de l'ambassadeur Georges Ouégnin a tenu à les féliciter pour le travail abattu.

"Je voudrais vous féliciter et vous encourager. Tous les papas, toutes les mamans de cette pouponnière, à commencer surtout par la directrice. Je voudrais féliciter aussi la marraine. Vous savez, même avant d'être député, j'ai eu à visiter, pour des activités associatives, que ce soit pour la communauté politique ou ailleurs, beaucoup d'orphelinats et de pouponnières. Alors je ne sais pas s'il peut exister le Prix d'excellence des pouponnières, mais si cela existait, je pense que vous serez vraiment parmi les challengers", a déclaré Yasmina Ouégnin.

L'hôte de la pouponnière d' Ayamé n'a pas caché son admiration pour le personnel, car "il n'est pas du tout évident de bien s'occuper d'un enfant". "Je suis moi-même mère de famille et je sais que ça demande vraiment de prendre beaucoup sur soi, d'accepter beaucoup de choses, d'être patient, d'être aimant. Mais c'est encore plus difficile de s'occuper des enfants de quelqu'un d'autre. On ne se rend pas compte. Nos propres enfants peuvent être ingrats envers nous-mêmes, alors imaginons encore plus un enfant qui n'aurait aucun lien de parenté, aucun lien de sang", a-t-elle soutenu.

Toutefois, a précisé Yasmina Ouégnin, "il y a plus fort que le sang en fait, c'est l'affection, c'est l'amour". "Et vraiment, j'ai senti beaucoup d'amour dans ces enfants. Ils irradient d'amour, mais pour qu'ils puissent à ce point dégager l'amour, c'est parce qu'ils en reçoivent beaucoup. S'ils n'en recevaient pas, ils ne seraient pas dans cet état-là. Et donc je voudrais vraiment féliciter tous les papas, toutes les mamans pour cet amour que vous leur apportez, pour ces attentions particulières, pour ces informations à la vie", s'est exprimée la parlementaire.

Au cours de son intervention, Yasmina Ouégnin a fait savoir que les différents donateurs et bienfaiteurs qui ont su que la pouponnière n'avait pas été victime des inondations lui ont remis la somme d'un million de francs CFA en faveur de l'établissement.

Il faut noter que la pouponnière Shalom Soua d' Ayamé a été créée en 2007 sous l'impulsion de coopérants italiens. Elle vient en aide aux orphelins, aux enfants dont les parents connaissent des difficultés financières ou sanitaires. La pouponnière accueille des enfants de 0 mois à 6 ans. L'établissement compte actuellement 55 enfants, dont 35 de moins de 3 ans.