[Urgent] La visite en Côte d'Ivoire d'Emmanuel Macron ajournée

Initialement prévue du 9 au 11 décembre prochains, la visite d'Emmanuel Macron a été légèrement reportée. Le Président français l'a annoncé lui-même lors d'un tête-à-tête avec son homologue ivoirien, ce jeudi.

Emmanuel Macron reporte son arrivée à Abidjan

Alassane Ouattara a un agenda bien chargé sur le continent européen. Après avoir assisté au sommet du « G20 Compact with Africa » à Berlin, la capitale allemande, le chef de l'Etat ivoirien s'est aussitôt envolé pour Paris, où l'attendait Emmanuel Macron, son homologue français.

Cette rencontre entre les deux hommes d'Etat s'inscrit non seulement dans le cadre du renforcement de la coopération franco-ivoirienne, mais aussi et surtout des préparatifs d'une visite d'amitié et de travail du Président français en Côte d'Ivoire.

A en croire le confrère Jeune Afrique, lors de l'audience accordée au Président Ouattara, ce jour, à l'Elysée, Emmanuel Macron a indiqué à son homologue, sa volonté de reporter sa visite de « quelques jours ». Nous n'avons cependant pas la nouvelle date de l'arrivée du Président Macron en Côte d'Ivoire.

Notons par ailleurs que sur l'agenda du président français, se trouve en bonne place un voyage sur Bouaké, où l'hôte de Ouattara procédera à la pose de la première pierre du marché de gros de la deuxième ville de Côte d'Ivoire.