Un gendarme, un policier et un militaire arrêtés: Tout sur cette affaire

Trois éléments des Forces de défense et de sécurité ivoiriennes ont été mis aux arrêts sur instruction du procureur militaire, Ange Bernard Kessi. Ces derniers sont en attente de leur procès pour des affaires diverses.

Côte d’Ivoire: Des éléments des Forces de l’ordre arrêtés et écroués à la MAMA

La lutte engagée par le commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Kessi, en vue de l’assainissement du milieu des Forces de l’ordre, se poursuit. Trois éléments viennent d'en faire les frais et sont en attente de leur procès. De quoi s’agit-il? Les nommés SCH TUO Y; Mdl KASSI K.N et SCH ZAOULI K. S ont été arrêtés mercredi 20 novembre 2019 au petit matin et déférés à la Maison d'Arrêt Militaire (MAMA).

Concernant le SCH TUO Y., ce militaire se livrait à de faux recrutements dans l'armée. Il se faisait remettre de l'argent en promettant à ses victimes de les inscrire sur la liste des effectifs de l'armée. Le nommé T.Y.A , un démobilisé a déboursé la somme de 600,000 FCFA qu'il a remise à ce militaire, sans résultat. Il a porté plainte devant le Commissaire du Gouvernement.

Convoqué et entendu, le pseudo recruteur a été arrêté et incarcéré à la MAMA en attendant son jugement. Quant au Mdl KASSI K.N, gendarme en service au Commandement de la Gendarmerie Mobile d'Abidjan, il faisait croire à ses victimes qu'il pouvait leur procurer des véhicules. Par des artifices dont lui seul a le secret, il a réussi à soutirer à ses victimes d'importantes sommes d'argent.

En tout, 6 victimes ont porté plainte contre lui devant le Commissaire du Gouvernement. Il a été mis aux arrêts et déféré à la MAMA et sera jugé en janvier 2020. Et enfin le cas du SCH ZAOULI K.S qui a comparu devant le Chef du Parquet militaire pour escroquerie aux concours. Ce policier a réussi à se faire remettre la somme de 1,600,000 FCFA par ses victimes en leur miroitant une admission à l'École de Police et à l'École Nationale d'Administration.

Entendu également par le Commissaire du Gouvernement sur plainte de dame T.L.G et du sieur D.A, le SCH ZAOULI K.S a été arrêté et écroué à la MAMA dans l'attente également de son jugement.