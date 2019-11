Menace sur les policiers et gendarmes, le rôle joué par Ange Kessi

Ange Kessi est entré en guerre contre les policiers et gendarmes véreux, qui ternissent l'image de la gendarmerie nationale, ainsi que celle de la police ivoirienne. Le commissaire du gouvernement a eu des échanges avec la hiérarchie de ces deux corporations.

Ange Kessi menace les policiers et gendarmes véreux

Début novembre 2019, deux gendarmes qui se sont rendus coupables d'escroquerie sont tombés dans les filets de la justice ivoirienne. Après avoir soutiré de l'argent à une pauvre dame, ces deux éléments de la gendarmerie nationale ont été appréhendés et conduits devant le tribunal militaire. Ange Kessi avait promis de traiter les mis en cause avec la rigueur de la loi. Le commissaire du gouvernement ne veut pas s'accorder de temps de répit et se lance aux trousses des "brebis galeuses" que comportent la police et la gendarmerie.

"J’ai eu une séance de travail avec les chefs des brigades de gendarmerie et des commissariats de police. J’ai réaffirmé la détermination du parquet militaire à sanctionner les éléments de gendarmerie et de police qui exigent de l’argent avant de recevoir ou retirer une plainte. Il en sera de même pour les agents commis pour des rafles et qui exigent de l’argent avant de libérer les raflés", a laissé entendre Ange Kessi, à travers une publication sur sa page Facebook.

Poursuivant, le procureur militaire Ange Kessi a ajouté : "J'ai insisté sur le fait que les dénonciations doivent être soutenues par des preuves irréfutables (audio et/ou visuelle). Il est important de dire que sans preuve, nous ne pouvons pas poursuivre ces éléments indélicats dans l’exercice de leur fonction, et il sera difficile pour le parquet militaire de mettre fin à ces pratiques".

La décision du commissaire du gouvernement a été saluée par les internautes. "Allez sur le terrain vous-même et vos hommes pour voir la réalité du terrain. Je suis fier de l'armée de côte de ces dernières années. Mais penser à instaurer l'excellence dans le concours, car nous savons tous ce qui se passe à la délibération des résultats des différents concours", a commenté l'un d'eux. Un autre, qui a qualifié Ange Kessi de "vrai sacré bosseur", n'a pas manqué de lui adresser ses encouragements.