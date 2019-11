Simone Gbagbo: « Soyons mobilisés et attendons Laurent Gbagbo»

L’ex-Première dame ivoirienne, Simone Gbagbo, séjourne depuis jeudi 21 novembre 2019 à Grand Lahou, localité du sud-ouest de la Côte d’Ivoire.

Retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire: Simone Gbagbo sonne la mobilisation depuis Grand-Lahou

L’épouse de l’ancien président ivoirien a saisi l’occasion de son passage dans cette ville cotière du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, pour inviter les militants du Front populaire ivoirien (FPI), son parti, à faire bloc derrière Laurent Gbagbo contraint à rester loin des frontières ivoiriennes du fait des conditions assorties à sa libération. « Je voudrais inviter tous les militants du FPI à faire bloc derrière le Président Laurent Gbagbo », a-t-elle lancé.

Selon Simone Gbagbo, le retour en Côte d’Ivoire de l’ancien président ivoirien serait déjà acquis. Et c’est à juste titre qu’elle a invité le FPI Grand-Lahou à rester mobilisé pour accueillir Laurent Gbagbo parmi les siens. Elle a d'ailleurs appelé au rassemblement et à l’unité l’ensemble des militants du parti leader de la gauche ivoirienne. "Notre chef nous appelle au rassemblement et à l’unité. Soyons mobilisés et attendons son retour parmi nous", a-t-elle dévoilé non sans promettre que le parti de Laurent Gbagbo prendra désormais part à toutes les échéances électorales qui se dérouleront en Côte d’Ivoire.

A ce sujet, le ministre Lida Kouassi, vice-président chargé du projet de société du FPI, affirmait samedi 16 novembre dernier, que Laurent Gbagbo est l’unique choix du FPI au prochain scrutin présidentiel. Le Front populaire ivoirien est en crise depuis maintenant 5 ans. Le parti fondé par Laurent Gbagbo est scindé en deux factions dont la branche légale dirigée par l’ancien Premier Pascal Affi N’guessan.

Ce dernier s'est déclaré candidat à la prochaine élection présidentielle au cas où Laurent Gbagbo n'était pas à mesure de représenter le parti. Mais de l’autre côté de l’aile dure du parti, l’on estime qu’Affi a été exclu de toutes les instances du FPI depuis le congrès controversé de Mama en 2015.

« La population du Gôh vous dit qu’elle ne veut pas de plan B. En 2020, c’est Laurent Gbagbo, notre candidat. Et en 2020, c’est Laurent Gbagbo, notre futur président de la République. Ce n’est pas négociable », dixit Zéléhi Sérikpa Joachim, secrétaire national chargé de la région du Gôh.

Le retour en Côte d’Ivoire de Laurent Gbagbo avant la présidentielle, selon certains observateurs de la vie politique ivoirienne, est sérieusement compromis du fait de la décision de la procureure de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda, de contester en appel l’acquittement de l’ex-président ivoirien.