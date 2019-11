Nouveau scandale sexuel: La chanteuse Bailly s'explique et dit tout

Accusée par de nombreux internautes d'avoir tourné une sextape, la chanteuse camerounaise, Blanche Bailly, a dit sa part de vérité.

Blanche Bailly: ''Je suis digne de moi et je respecte mon corps''

Après la sextape de l'artiste congolais Héritier Watanabé et de la belle Naomie Nbando, c'est maintenant la sulfureuse chanteuse camerounaise, Blanche Bailly, qui se retrouve au coeur d'une polémique qui enflamme la toile depuis le week-end dernier. Dans une vidéo diffusée sur la toile, l'on aperçoit une jeune femme, ressemblant fortement à la chanteuse camerounaise, en plein rapports sexuels avec un homme. L'auteure du titre à succès ''Bonbon'' est tout de suite indexée comme étant l'actrice principale de cette vidéo à caractère pornographique. Et la vidéo devient, en un temps record, virale sur les réseaux sociaux.

Ayant également vu cette vidéo, Blanche Bailly a reconnu l'énorme ressemblance entre elle et l'actrice de la sextape mais dit que ce n'est pas elle. ''En fait, cette fille qui tourne la sextape me ressemble tellement mais il y a quelque chose qui prouve que ce n’est pas moi. Regardez tout d’abord le tatouage qui est sur son bras droit. Le mien est sur l’épaule gauche et c’est une fleur. Lorsque mes proches m’ont abordé au sujet de cette vidéo, j’ai été moi-même très touchée. Mais sachant que ce n’était pas moi, j’ai juste commencé à rire. Comme vous savez, nous sommes 7 milliards d’habitants sur la Terre et chacun a au moins 7 sosies. Et c’est le mien qui me fait découvrir son existence par une sextape...À tous mes fans, bonbons d’ici et d’ailleurs, je suis sincèrement désolée pour cette impression négative que vous avez eue sur ma personne. Je suis digne de moi et je respecte mon corps", a déclaré Blanche Bailly dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Les propos de Blanche Bailly ont été confirmés par plusieurs médias camerounais qui ont révélé que les acteurs de la vidéo sont des amateurs de sextapes bien connus aux États-Unis et qui ne sont pas à leur premier coup d'essai.