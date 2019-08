Robert Mugabe va mal, l'ex-président sous surveillance médicale

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Robert Mugabe. Âgé de 95 ans, l'ancien dirigeant du Zimbabwe subit des soins dans un hôpital à Singapour depuis le mois d'avril. L'information a été livrée par Emmerson Mnangagwa, l'actuel chef d' Etat zimbabwéen.

Robert Mugabe en séjour prolongé à Singapour

"Le président-fondateur et père fondateur de notre nation, Robert Mugabe, est toujours retenu dans un hôpital à Singapour, où il reçoit des soins médicaux. Dans le passé, l’ancien président n’avait besoin que d’environ un mois [de soins], mais ses médecins ont décidé cette fois qu’il serait gardé en observation bien plus longtemps lorsqu’il s’y est rendu en avril pour son contrôle de routine", a déclaré Emmerson Mnangagwa dans un communiqué.

Le retour de Robert Mugabe, qui avait quitté le pays en avril, était prévu pour la mi-mai, mais "Captain Bob" a dû rester à Singapour plus longtemps que prévu à cause de son état de santé. Toutefois, le président du Zimbabwe a tenu à rassurer la population. "Je suis très heureux d’informer la nation que l’ancien président continue de faire des progrès réguliers vers un rétablissement total et que son état de santé est remarquablement stable pour son âge", a-t-il fait savoir.

Robert Mugabe a dirigé le Zimbabwe du 31 décembre 1987 au 21 novembre 2017. Il avait auparavant occupé le poste de Premier ministre de 1980 à 1987. Mugabe voit le jour le 21 février 1924 à Kutama, dans l'ancienne Rhodésie du Sud. Le 4 novembre 2017, après de longues années à la tête de son pays, Robert Mugabe, alors âgé de 93 ans, décide de faire de son épouse, Grace Mugabe, la nouvelle vice-présidente. Dès le lendemain, la Première dame demande à succéder à son époux.

Il n'en fallait pas plus pour faire réagir l'armée, surtout que "Captain Bob" venait de limoger le vice-président, Emmerson Mnangagwa. Le 15 novembre, Robert Mugabe et son épouse sont placés en résidence surveillée. Le vieil homme fait de la résistance avant d'annoncer sa démission le 21 novembre 2017.