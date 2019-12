Folles rumeurs autour de l'expulsion de Nathalie Yamb d'Abidjan

Nathalie Yamb est en passe d'être expulsée de la Côte d'Ivoire. C'est du moins la rumeur qui enfle à Abidjan après la convocation de la Conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly, fondateur de Lider.

Nathalie Yamb vers le bannissement de la Côte d'Ivoire ?

Conformément à une convocation délivrée le 29 novembre 2019 par le Commissaire de police Begromissa Alain Cauffmans, Chef de service des Enquêtes générales, Nathalie Yamb s'est présentée ce lundi 2 décembre 2019 à la Préfecture de police d'Abobo. La nouvelle militante du panafricanisme était accompagnée pour la circonstance par le fondateur de LIDER, Liberté et démocratie pour la République, le Professeur Mamadou Koulibaly.

En répondant à sa convocation, très tôt ce matin, celle qui a fustigé la Françafrique au Sommet Russie-Afrique de Sotchi, n'a pas manqué de poster ce tweet : « En route pour la préfecture de police à Abobo. Bonjour à toutes et à tous. »

Nous apprenons cependant du site africadaily.info que les autorités sécuritaires ivoiriennes ont sommé Nathalie Yamb de « quitter la Côte d'Ivoire dès aujourd'hui». Un internaute, reprenant des publications d'autres followers de la militante de Lider, croit savoir que "Nathalie Yamb serait sur le point de quitter la Côte d'Ivoire.

Pr Mamadou Koulibaly, présent à la Préfecture de police, a cependant démenti cette information. « Je suis à la Préfecture de police, je n'ai aucune information de ce type », a réagi l'ancien compagnon de Laurent Gbagbo. Poursuivant, il ajoute : « Pour le moment, la rumeur est forte. Mais quand quelqu'un doit être expulsé de cette maison, on ne lui permet plus de retourner chez lui à la maison pour prendre quoi que ce soit, donc elle a les papiers qu'il faut, en plus de quelques bagages. »