Plus de trois mois après le décès de Dj Arafat, la grande pancarte à son effigie qui avait été installée sur le lieu de son accident, a été retirée en raison des nombreuses bagarres entre des jeunes badauds qui voulaient s'approprier la gouvernance de ce lieu. Quelques jours après la destruction de cette pancarte de ce lieu où venaient se recueillir des fans et amis de Dj Arafat, l'artiste Tiesco le Sultan y a fait un tour où il a rencontré ces jeunes qui, volontairement, ont décidé d'y prendre soin. Dans une publication sur sa page Facebook, "Le rebelle du Couper décaler" a révélé qu'un monument en hommage au Dashi sera bel et bien construit en ce lieu.

''On va mettre le monument du DAISHI quelle que soit la situation qui se présente. Ne vous inquiétez même pas. J’étais sur les lieux. Les petits m’ont tout expliqué. La photo pancarte de notre légende est chez la maman qui habite juste en face. C'est elle-même qui l'avait confectionnée avec bon coeur et en tant que fan mais les non chinois (fans d'Arafat) déclenchaient les bagarres, et cela troublait la stabilité du quartier. Donc la maman a finalement enlevé la pancarte. Celui qui est trop fâché ou trop fan peut aller mettre pour lui sans trop parler. Y’a jamais trahison en Chine'', a écrit Tiesco le Sultan.

L'artsite a expliqué qu'il a récompensé ces jeunes chinois qui, depuis le 12 août dernier, ne quittent plus l'endroit où s'est produit l'accident qui a coûté la vie à leur président. ''Chaque chinois sur la photo a reçu ses 10 mille de soutien. C’est le rebelle seul qui a coeur de ça'', a ajouté le Prince de Poy.

Pour rappel, Tiesco le sultan, bien qu'ayant eu des différends avec le Beerus Sama de son vivant, a décidé d'oeuvrer pour lui ramener le disque d'or. Il a récemment annoncé que l'album ''Renaissance'' de feu Ange Didier Houon n'était plus qu'à 10.000 ventes pour décrocher ce fameux disque. A cet effet, il a invité les chinois à se procurer massivement cet album.