Côte d’Ivoire: Les vrais secrets de la chute de Ouattara à Yamoussoukro

Il s'en est fallu de peu pour que le président de la République, Alassane Ouattara, se retrouve au sol lors du meeting du Rhdp à Yamoussoukro ce samedi 07 décembre 2019.

Alassane Ouattara a failli s'écrouler à Yamoussoukro

Un fait insolite s'est produit ce samedi 7 décembre 2019 à Yamoussoukro lors du giga meeting du Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) en hommage au premier président de la République de Côte d'ivoire, Félix Houphouët-Boigny.

En effet, le chef de l'Etat, Alassane Ouattara, a trébuché publiquement, manquant de peu, de s'écrouler, n'eut été la vigilance de ses gardes du corps qui l'ont aidé à se relever. Une scène qui s'est produite devant des centaines de milliers de militants du Rhdp. La vidéo de cet incident circule sur les réseaux sociaux et suscite de nombreux commentaires.

Pour certains internautes, cette chute du président Alassane Ouattara est la preuve palpable qu'il est suffisamment âgé et qu'il ne pourra plus diriger le pays comme il se doit.

''C'est certainement l'effet de la fatigue. Le président a plus de 70 ans et en plus, il ne se repose jamais, toujours entre deux avions. Et ça, ce sont des signes pour nous dire qu'il ne pourra plus gérer le pays comme il se doit. Moi je pense qu'il serait préférable pour sa santé, d'abandonner cette affaire de se présenter en 2020'', a commenté un internaute.

Cependant d'autres internautes estiment que cette chute sur les terres d'Houphouet-Boigny, est une mise en garde du père fondateur de la nation au président Alassane Ouattara.