Côte d'Ivoire: Le décès de Dj Arafat réconcilie Molaré et Tiesco le sultan

Plus de trois mois après la mort de Dj Arafat, l'artiste Couper décaler, Tiesco le sultan, a décidé de faire la paix avec tous les artistes ivoiriens avec qui, il a eu des histoires, plus particulièrement avec Molaré.

Tiesco le sultan et Molaré se sont parlé à Paris

L'artiste Couper décaler, Tiesco le sultan, est l'un des artistes ivoiriens qui affectionnent beaucoup les clashs sur les réseaux sociaux. Egalement appelé Le rebelle de poy, l'auteur du titre ''Qui n'aime pas ça'', est rentré en discorde avec plusieurs artistes ivoiriens dont Le Molare, qu'il avait accusé d'être à l'origine de ses malheurs dans le showbiz ivoirien.

Depuis le décès de Dj Arafat, plusieurs artistes du mouvement Couper décaler ont décidé de bannir du showbiz ivoirien les clashs et bagarres. Dans une vidéo diffusée sur la toile,Tiesco le Sultan dit vouloir s'inscrire dans cette logique. Et pour matérialiser sa décision de façon significative, il a décidé d'enterrer la hache de guerre avec tous les artistes avec qui il a eu à se disputer, plus particulièrement, avec le boss du Couper décaler, Soumahoro Mauriféré dit Molaré.

''Nous nous sommes croisés à Paris et nous avons échangé pour essayer de voir comment chacun peut vivre de sa musique sans pour autant se faire la guerre. A un certain moment, toute chose à une fin. Je tiens à dire que désormais, vous ne me verrez plus dans tout ce qui est clashs, dans tout ce qui est injure, dans tout ce qui ira à l'encontre du showbiz ivoirien. Et tout ça, grâce à Molaré qui m'a donné de sages conseils. Je lui ai dit que mon problème était que certaines chaines de télévision ne passaient pas mes clips. Raison pour laquelle j'attaquais ces médias, et lui, m'a dit qu'il allait gérer à condition que je ne fasse plus d'histoire. Et aujourd'hui, Molaré a résolu mon problème'', a déclaré Tiesco le sultan.

L'artiste a saisi l'occasion pour présenter officiellement ses excuses à Molaré et à la chaine de télévision Trace Tv, ainsi qu'à tous les artistes avec qui il s'est disputé. ''Je présente mes excuses au grand frère Molaré pour les vidéos que j'ai faites contre lui. Je présente mes excuses à Trace Tv, à tous les artistes que j'ai frustrés ou insultés. Je présente aussi mes excuses à Pantcho le Gataire avec qui j'ai eu des histoires'', a poursuivi Tiesco le sultan qui a précisé qu'il demeure le rebelle du Couper décaler. ''Désormais, c'est un nouveau Tiesco le sultan que vous allez voir mais c'est toujours le rebelle. On ne va pas accepter le manque de respect. C'est quand il y a le manque de respect que la guerre commence. Mais tant qu'il n'y a pas de manque de respect, il n'y a pas de problème'', a-t-il conclu.