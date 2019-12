Sa fille couche avec son mari, elle la renie et pardonne à son homme

Dame Koffi Amoin Stéphanie est très bouleversée en ce moment. Elle a appris que son conjoint a eu une relation secrète avec sa fille et cette dernière est même tombée enceinte.

Elle renie sa fille pour un homme et énerve des Ivoiriens

Une dame répondant au nom de Koffi Amoin Stéphanie est au coeur d'une polémique qui enflamme la toile ces derniers jours. Invitée à l'émission ''C'est midi'' diffusée sur la télévision nationale, RTI, cette femme agée de 38 ans, a révélé que sa première fille de 19 ans, a eu des relations sexuelles avec son conjoint et a même contracté une grossesse.

Ayant découvert le pot aux roses, elle a simplement renié la fille ''indigne'', la chassant de la maison alors que cette dernière est à cinq mois de grossesse. Cependant Dame Koffi Amoin Stéphanie dit avoir pardonné à son conjoint car aucun homme autre que Jésus ne peut résister à la tentation d'une femme.

''J'ai pardonné à mon conjoint pour avoir enceinté ma fille mais j'ai renié ma fille. C'est ma fille qui a cherché mon mari. C'est un homme. Il ne peut pas résister à la tentation. Je l'ai (la fille) chassée de ma maison. Je suis avec mon mari. Il m'aime encore plus. On couche ensemble toujours et tout va bien (...) Je ne vais pas laisser mon mari pour ma fille. Il va me marier légalement pour se faire pardonner. Il m'a fait des cadeaux", a-t-elle declaré tout-en révélant qu'elle n'a jamais accepté les excuses de sa fille.

Ces propos de cette dame ont suscité le réaction de plusieurs internautes qui estiment que Dame Koffi Amoin Stéphanie n'a pas fait le bon choix. ''Ta fille a 19 ans et tu ne lui pardonnes pas et c'est ton mari qui a plus de 40 ans qui est excusable sous prétexte qu'on ne gagne pas mari. Tu penses que c'est un mari ça. Cherche plutôt à savoir depuis combien d'années il abuse de ta fille'', a commenté un internaute.

Quand un autre écrit: ''Ma soeur, sache qu'on peut avoir une ancien époux mais jamais une ancienne fille. Et puis si c'est ta fille qui a pris l'engagement de venir t'informer, c'est qu'elle s'en voulait vraiment sinon ton mari là, lui, il n'a aucun remord hein. Donc réfléchis bien chère sœur. C'est mieux de ne pas être mariée que de partager sa vie avec le diable parce que pour moi, ton mari, c'est l'incarnation du diable''.