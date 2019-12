RDC: Didi Stone, la fille de koffi Olomidé, citée dans une sextape

Après la sextape de l'artiste Héritier Watanabé, la fille de Koffi Olomidé qui répond au nom de Didi Stone Olomidé, se retrouve au coeur d'un autre scandale sexuel.

Sa fille ''aperçue'' dans une sextape, Koffi Olomidé réagit

Quelques semaines après la vidéo à caractère pornographique de l'artiste congolais, Héritier Watanabé, et la belle Naomie Mbando, une autre sextape impliquant des personnes célèbres en République démocratique du Congo (Rdc), fait débat. Et cette fois, les personnes mises en cause sont Didi Stone, la fille du célèbre chanteur congolais, Koffi Olomidé, et le chanteur Ya Lévis, auteur du tube à succès intitulé "KATCHUA".

Selon les informations qui nous parviennent, Ya Lévis s'est fait dérober son téléphone portable dans lequel se trouvait une vidéo de lui en plein ébats sexuels avec une jeune fille qui serait le mannequin Didi Stone, la fille de Koffi Olomidé. Ce serait donc le voleur du téléphone qui a publié la video sur internet.

Après la divulgation de cette vidéo, Didi Stone Olomidé a désactivé son compte Instagram. Cependant, l'icône de la rumba congolaise, son père Olomidé, est monté au créneau pour dénoncer un complot contre sa personne. Dans une vidéo publiée sur la toile, Koffi Olomidé soutient que l'actrice de la sextape n'est pas sa fille mais plutôt son sosie.

«Toi qui as choisi de mener une guerre contre moi, une guerre injuste, tu as choisi de m’affronter, affronte-moi et laisse mes enfants. Tu t’attaques à ma progéniture en utilisant des sosies de façon très maladroite car tu as toujours été maladroit, rusé mais maladroit. Viens m’affronter. Je suis là. Laisse ma fille tranquille», a déclaré Koffi Olomidé sans pour autant dévoiler le nom de la personne qui, selon lui, a manigancé cette histoire.

Malgré les explications de Koffi Olomidé, de nombreux internautes se demandent pourquoi Didi Stone a désactivé son compte Instagram si elle n'est pas l'actrice de la sextape.