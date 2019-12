Le meeting PDCI-FPI de Yopougon maintenu malgré tout !!!

Le calendrier n’a pas changé. Le meeting conjoint PDCI-FPI se tiendra effectivement le 21 décembre 2019 à la Place Ficgayo de Yopougon, comme annoncé par les états-majors respectifs du Front populaire ivoirien et du Parti démocratique de Côte d’Ivoire.

Meeting PDCI-FPI : L'opposition va braver la mesure d'interdiction du maire RHDP de Yopougon

L’arrêté municipal prise in extremis par le maire Gilbert Koné Kafana, interdisant tout rassemblement dans la commune de Yopougon allant de la période du 16 décembre 2019 au 5 janvier 2020 aura été insuffisant pour dissuader les militants de ces deux partis majeurs de l’opposition ivoirienne. Mieux, le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Pr Maurice Kakou Guikahué, veut une mobilisation triplement supérieure à celle du premier meeting conjoint qui avait eu lieu en septembre dernier au Palais des Sports de Treichville.

« Nous avons fait l’analyse de cette situation au secrétariat exécutif, et le Pdci pense que nous maintenons notre manifestation. Le meeting aura lieu », a confirmé le N°2 du PDCI-RDA, mardi 17 décembre 2019, à l’issue de la réunion du Secrétariat exécutif de son parti. L’ancien ministre de la Santé ne manquera pas de lancer un appel à l’ensemble des militants de l’opposition ivoirienne. L’heure, a-t-il dit, est désormais à la mobilisation. « C’est pourquoi, nous les appelons le 21 décembre. Parce que le tout n’est pas de s’asseoir dans son salon, de se coucher et de bavarder. C’est pourquoi, nous les appelons le 21 décembre », a-t-il argué.

Et l’opposition se doit, à l’en croire, de saisir cette perche pour exiger au régime la mise en place d’un système électorale fiable et la résolution des grands problèmes de la nation. Ce qui passe visiblement selon lui par l’instauration d’une CEI consensuelle, de la gratuité de la CNI (...). « Nous voulons que des décisions idoines soient prises pour le bonheur des Ivoiriens. La réconciliation, un système électoral transparent, et que les uns et les autres s’expriment dans les limites prévues par la loi bien sûr », a fait savoir Guikahué. Non sans rassurer que ce rassemblement ne cache aucun « esprit de belligérance ».

Ce grand rassemblement de l’opposition ivoirienne, faut-il le rappeler, est frappé par une mesure d’interdiction prise in extremis par le premier magistrat de la commune de Yopougon. Instruction a donc été donnée aux agents des forces de l’ordre de la faire respecter. Toute chose qui annonce certainement une ambiance électrique le samedi 21 septembre 2019, dans la plus vaste commune d’Abidjan, alors que le Président français Emmanuel Macron sera à Abidjan à cette date.