Cameroun: L'artiste ivoirien Kerozen Dj vole la vedette au Président Biya

L'artiste ivoirien, Kerozen Dj, parti au Cameroun pour un spectacle, a été accueilli comme un chef d'État dans les rues de Yaoundé.

Les camerounais ont réservé un accueil phénoménal à Kerozen

L'artiste Couper décaler, Kerozen Dj, connait un incroyable succès à travers le monde. Lui qui, durant plusieurs années, a broyé du noir avant de connaître la gloire après avoir rencontré la belle productrice ivoirienne, Emma Dobré en Suisse. Depuis lors, le co auteur du titre ''la danse de moto'' n'est plus possible comme on le dit dans le jargon ivoirien.

Reconverti en parolier, avec des textes forts dans ses chansons, Kerozen dj a été totalement adopté par les mélomanes de la musique ivoirienne. Ses titres tels que , ''Mon heure a sonné '', ''Te temps'', ''Victoire'' et plus récemment ''Tu seras élevé '', établissent des records de vues et de téléchargements sur les différentes plateformes musicales. Un succès fulgurant qui lui a donc ouvert les portes à l'international.

L'artiste couper décaler est désormais entre deux avions. Présentement au Cameroun pour prendre part à un spectacle ce samedi 21 décembre à Yaoundé, Yobo Constant Joel a eu droit à un accueil très chaleureux comme le témoignent les images publiées sur sa page Facebook ce jeudi. Dans ces images, l'on aperçoit Kerozen Dj hissé sur le toit d'une voiture au milieu d'une foule immense. On aurait dit un célèbre leader politique en campagne électorale.

Cette publication de Kerozen Dj a suscité de nombreuses réactions des internautes de plusieurs nationalités. ''Quelqu'un qu'on néglige à Abidjan ici, c'est lui qui crée l'émeute au Cameroun comme ça'', a commenté un ivoirien quand un camerounais écrivait: ''C'est un artiste fantastique et très talentueux. Nous, les camerounais, nous l'aimons très fort parce que chez nous, on trouve rarement des chanteurs qui délivrent des messages d'espoir comme il le fait. En plus, il ne fait pas la grosse tête''.