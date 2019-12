Alassane Ouattara frappe, l'opposition recule et reporte son meeting

Alassane Ouattara a finalement réussi à faire plier l'opposition ivoirienne, qui a renoncé à organiser son meeting devant se tenir le samedi 21 décembre 2019 dans la commune de Port-Bouët. Un communiqué du comité d'organisation apprend que la manifestation aura lieu à une "date ultérieure".

Alassane Ouattara, première grande victoire avant 2020 ?

Le meeting de l'opposition tant annoncé par la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix (CRDP) et Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS) n'aura pas lieu à la date indiquée. En effet, Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) d'Henri Konan Bédié et Assoa Adou, secrétaire général du Front populaire ivoirien (FPI) avaient donné rendez-vous à leurs militants le samedi 21 décembre 2019 à la place FICGAYO de Yopougon pour un meeting. Mais ils se sont heurtés à un refus catégorique de Gilbert Kafana Koné, le maire de la commune qui devait abriter ledit meeting.

Suite à cette décision, l'opposition avait voulu braver la décision du régime Ouattara avant de se raviser et d'annoncer que la rencontre aurait lieu en définitive à Port-Bouët à la date prévue. Là encore, un communiqué du ministère de la Sécurité rendu public le jeudi 19 décembre 2019 "intime l'ordre à tous les maires du district d'Abidjan d'interdire toute manifestation publique sur leur territoire".

Face à cette mesure, le comité d'organisation du meeting de l'opposition indique dans une note qu' "au regard de toutes les entraves", il a été décidé "que le meeting du samedi 21 décembre est reporté à une date ultérieure". Koné Boubacar, qui signe la déclaration, a tenu à présenter ses excuses "auprès des militants, des démocrates ivoiriens pour les désagréments subis".

On peut le dire, Alassane Ouattara, qui reçoit actuellement le président français Emmanuel Macron pour une visite de 72 heures, vient d'éviter une situation pouvant lui causer de sérieux désagréments.