Côte d'Ivoire : Dougoutigui - ce qu'il devient, avec Ariane Touré

Dougoutigui est un jeune ivoirien orphelin. Il affiche pourtant une joie de vivre qui a impressionné les Ivoiriens, lesquels l'ont découvert à travers une vidéo postée par un de ses proches sur Facebook.

Ariane Touré dans l'intimité du "Robot Dougoutigui"

Derrière ce grand sourire de Dougoutigui se cache une triste histoire d'un jeune sans ressources qui n'a trouvé son salut que dans les petits boulots.

De laveur de voitures à Yopougon, Dougoutigui atterrit dans une ferme familiale appartenant à un de ses oncles. C'est d'ailleurs dans cette ferme qu'il a tourné avec son téléphone la vidéo qui l'a révélé au public.

Repéré par les services du ministre Mamadou Touré, en charge de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Porte-parole adjoint du Gouvernement, il a depuis suivi des formations et bénéficié d'un encadrement professionnel et d'un financement de l'État pour la création de son entreprise d'élevage de volailles.

Votre jeune célébrité aura bientôt sa ferme

Prochainement, vous aurez sur le marché abidjannais et peut-être ivoirien des "Poulets Dougoutigui", un concentré de chair à l'image du "Robot" lui-même.

Ariane Touré et son équipe d' Afrique-sur7.fr ont laissé passer le buzz avant d’aller à la rencontre de ce jeune homme, une force de la nature qui sait transmettre sa force aux autres.

Toujours très enjaillé, le temps passé aux côtés de ce jeune entrepreneur en devenir est toujours très court. Nous retenons une image de quelqu'un qui est parti de nulle part, mais qui pourrait aller très loin si toutes les promesses qui lui sont faites par les bonnes volontés venaient à être tenues.

Ce jeune homme est notre leader du mois de décembre. Il a cette particularité de ne jamais baisser les bras même lorsque tout semble aller de travers.

Il sait garder le cap malgré les difficultés qui se dressent sur son chemin, ce qui en fait une personne inspirante.

Découvrez dans ce reportage le « robot » dans toute sa splendeur.