Visite d' Emmanuel Macron: Ouattara dépêche un ministre à Bouaké

Le dimanche 22 décembre 2019, Emmanuel Macron est attendu à Bouaké, la deuxième grande ville ivoirienne, située au centre du pays. Le président français procédera à la pose de la première pierre du grand marché de ladite localité. À quelques jours de l'arrivée de son homologue, Alassane Ouattara a décidé d'envoyer l'un de ses ministres dans l'ancien fief de la rebellion ivoirienne.

Emmanuel Macron à Bouaké, que prépare Ouattara ?

Initialement prévue les 10 et 11 décembre, c'est finalement du 20 au 22 décembre qu'aura lieu la visite d' Emmanuel Macron à Abidjan. En effet, lors d'un tête à tête à l'Elysée, le jeudi 21 novembre 2019, le président français a notifié à Alassane Ouattara qu'il reportait son arrivée en Côte d'Ivoire de "quelques jours". Pour connaitre les raisons de cette décision, il faut regarder en direction de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest), qui devrait organiser un sommet à Abuja, avait précisé Jeune Afrique. Notre confrère évoque également la situation sociale tendue en France due aux manifestations contre la réforme des retraites.

En visite d'Etat dans la région du Hambol, le président ivoirien a confirmé la thèse des troubles annoncés au pays d' Emmanuel Macron comme la principale raison du report de la visite de l'actuel locataire de l'Elysée. Finalement, une nouvelle date a été arrêtée. Le chef d'Etat français séjournera en Côte d'Ivoire du vendredi 20 au dimanche 22 décembre. Macron se rendra à Bouaké où l'ancien ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique de François Hollande posera la première pierre du grand marché. En prélude à l'arrivée du numéro un français, Alassane Ouattara a dépêché Amadou Koné, ministre des Transports, dans ladite localité.

L'émissaire de Ouattara a échangé avec les populations le lundi 16 décembre 2019. Selon lintelligentdabidjan.info, Amadou Koné les a appelées à se mobiliser afin de réserver un accueil chaleureux à l'illustre hôte. "Le moment tant attendu est arrivé. Le Président de la République Emmanuel Macron vient pour la première fois chez nous à Bouaké pour communier avec vous et poser la première pierre du grand marché de Bouaké et pour renforcer les sillons du développement déjà amorcés par le président Alassane Ouattara", a confié le ministre des Transports, qui a également lancé un appel à la cohésion et à l'union.