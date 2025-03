En Côte d’Ivoire, le tribunal d’Abidjan a rendu un verdict sévère dans une affaire d’escroquerie retentissante. Joseph Mathias Lebahy, qui se faisait passer pour un haut gradé de l’ONU, a été condamné à une lourde peine. Cette sentence met fin à une série de tromperies qui ont coûté cher à de nombreuses victimes en CIV

Côte d’Ivoire : le faux général Lebahy lourdement sanctionné

En Côte d’Ivoire, Joseph Mathias Lebahy, surnommé le « faux général de l’ONU », a été condamné à 10 ans de prison ferme. Il doit également payer une amende de 10 millions FCFA et verser 3 milliards FCFA de dommages et intérêts à l’État. L’homme avait abusé de la confiance de jeunes en leur promettant des opportunités sous son faux statut. « Il a usurpé un titre pour tromper et escroquer », a déclaré le procureur . L’accusé, interpellé en octobre 2022, a été reconnu coupable d’usurpation de titre, faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment de capitaux, des crimes qui ont choqué le pays

Lors de l’audience, le procureur avait requis une peine de 7 ans de prison et 2 milliards FCFA d’amende. Le tribunal a finalement durci la sanction, augmentant la peine et les indemnisations. Cette décision marque la fin d’une affaire qui a secoué la CIV. Les victimes espèrent que justice a été rendue et que cela dissuadera d’autres escrocs.

Lire aussi : Côte d’Ivoire : 1 200 logements lancés à PK24



Côte d’Ivoire : l’ex-procureur militaire et l’artiste Ariel Sheney mis hors de cause

En Côte d’Ivoire, l’affaire a impliqué l’ex-procureur militaire Ange Bernard Kessi Kouamé, suite à une photo avec l’accusé. Il a nié toute relation et s’est constitué partie civile. « Je n’ai jamais eu de lien avec cet homme », a-t-il affirmé . L’artiste Ariel Sheney, également cité, a été acquitté. Sur Facebook, il a simplement écrit : « acquitté ».

Ce verdict clôt une affaire qui a captivé l’attention médiatique en Côte d’Ivoire. L’ampleur de l’escroquerie et l’identité usurpée ont marqué les esprits. Les autorités espèrent que cette condamnation servira d’exemple.