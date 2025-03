En Côte d’Ivoire, un accident de la route d’une rare violence a endeuillé la région de Yamoussoukro, mardi 25 mars 2025. Une collision frontale entre deux camions a fait un mort et quatre blessés graves, semant la consternation sur l’axe routier reliant Yamoussoukro à Bouaflé.

Un bilan tragique dans un accident impliquant un camion citerne près de Yamoussoukro en Côte d’Ivoire

Selon les informations recueillies auprès du Groupement des Sapeurs-Pompiers Militaires (GSPM), l’accident s’est produit en début de soirée, à hauteur de la Gestoci. La collision impliquait un camion de transport de marchandises et un camion-citerne transportant des hydrocarbures, entraînant une fuite de produit inflammable.

A lire aussi : Côte d’Ivoire : 2 individus arrêtés pour trafic de drogue

A en croire les secours, le bilan humain de ce grave accident survenu en Côte d’Ivoire est lourd. En effet, on note une personne, incarcérée dans l’un des véhicules et a été déclarée morte sur place. Deux blessés graves ont été évacués en urgence vers l’hôpital le plus proche et deux autres victimes, légèrement blessées, ont refusé leur évacuation et ont signé des décharges de responsabilité.

A noter que ce nouvel accident tragique survient quelques jours après une sortie de route d’un mini-car à Anyama, le 22 mars dernier, qui avait fait 20 victimes, dont 5 cas graves. Cette série noire sur les routes de Côte d’Ivoire soulève des inquiétudes quant à la sécurité routière dans le pays.