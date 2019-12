Côte d'Ivoire : Guillaume Soro, sa tête mise à prix à Abidjan !?

L'avion de Guillaume Soro a finalement atterri à Accra, en lieu et place de l'Aéroport FHB d'Abidjan. Le dispositif déployé autour de sa résidence privée de Soro était certes dissuadant, mais une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État pourrait éclater contre l'ancien Président de l'Assemblée nationale.

Guillaume Soro, dans le secret de son atterrissage au Ghana

Guillaume Soro est tombé en disgrâce avec le pouvoir d'Abidjan après son refus d'adhérer au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP unifié). Contraint de démissionner de la Présidence de l'Assemblée nationale, l'ancien chef rebelle s'était exilé, plus de six mois, en Europe où il a animé plusieurs Crushs parties, dénonçant les travers du pouvoir d'Alassane Ouattara.

Mais après ce semestre passé à l'extérieur, le candidat annoncé à la Présidentielle de 2020 a décidé de rentrer au bercail pour faire un corps à corps avec ses compatriotes. Mais c'était mal compter avec les autorités ivoiriennes qui ont pris des dispositions particulières pour le cueillir. Un impressionnant dispositif policier a en effet encerclé la résidence du Président du mouvement Générations et peuples solidaires (GPS). Évoquant des raisons sécuritaires, Guillaume Soro a finalement dérouté l'avion privé qui le transportait, un Bombardier Challenger 604 allemand, pour le faire atterrir à Accra International Kotoka Airport.

Même si Alain Lobognon indique qu'il a un document écrit qui prouve que « les plans de vol ont changé », alors que l'avion était déjà en l'air et que « l’avion ne pouvait plus se poser à Abidjan », de persistantes rumeurs font état de ce que Guillaume Soro seraiot visé par un mandat d'arrêt à Abidjan. Nous apprenons en effet que le Député de Ferkessédougou serait poursuivi pour « Atteinte à la sûreté de l'État » et « détournement de deniers publics ». Ce serait d'ailleurs pour éviter une probable arrestation qu'il a préféré faire dérouter son avion.

Et pourtant à Accra, nous apprenons également que Soro est interdit de descendre de l'avion. Ayant atterri en mode urgence, les membres de sa délégation et lui ont été bloqués dans l'aéronef avec interdiction de descendre pour contrôle d'identité. Après quoi, l'avion devrait rebrousser chemin après s'être ravitaillé en fuel et autres provisions nécessaires.

Alain Lobognon, Souleymane Kamaraté dit Soul to Soul et Soro Kanigui, des proches collaborateurs de Guillaume Soro, ont été mis aux arrêts. Le siège de GPS à la Riviera Golf a par ailleurs été violé par le détachement de policiers déployés lors de la conférence de presse des hommes de Soro. L'évolution de l'actualité socio-politique ivoirienne laisse donc entrevoir que Guillaume Soro apparaît comme persona non grata à Abidjan.