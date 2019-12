Les vraies raisons de l'atterrissage de l'avion de Guillaume Soro à Accra

L'honorable Alain Lobognon, proche collaborateur de l'ancien chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, a évoqué les raisons de l'atterrissage à Accra au Ghana, de l'avion du président de GPS.

Atterrissage de l'avion de Soro au Ghana: Les graves accusations du député Alain Lobognon

L'atterrissage manqué du bombardier Challenger 604 battant pavillon allemand, lundi 23 décembre 2019, transportant l'ancien président du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, suscite de vives réactions.

Attendu sur le tarmac de l'aéroport Felix Houpouët-Boigny d'Abidjan, sur le coup de 13h30, l'avion de Guillaume Soro, qui pourtant disposait d'une autorisation d'atterrissage et de survol du territoire ivoirien, a été détourné vers l'aéroport Accra International Kotoka Airport pour des "questions sécuritaires".

Le député Alain Lobognon, lui, accuse les autorités aéroportuaires d'avoir usé de moyens "détournés", pourappelle empêcher l'avion d'atterrir.

"Ce sont les autorités aéroportuaires de Côte d'Ivoire qui ont empêché que l’avion atterrisse, par des moyens détournés(…)", accuse le vice-président du MVCI, un parti politique proche de Guillaume Soro.

Estimant avoir des preuves de ces accusations, le député Fresco assure pourtant, disposé depuis, le 19 décembre dernier, de l'autorisation d'atterrissage de l'engin transportant Guillaume Soro.

"L’avion était en l’air lorsque les plans ont changé. Nous avons un document qui prouve que l’avion ne pouvait plus se poser à Abidjan", assure Alain Lobognon. Prétextant que Guillaume Soro avait lui même été surpris de voir son avion atterrir à Accra au Ghana et non pas Abidjan, comme prévu.

Pour rappel, le retour en Côte d'Ivoire de Guillaume Soro avait été annoncé en grande pompe par ses proches depuis la semaine dernière.

Initialement prévu pour le dimanche 22 décembre 2019, l'arrivée en Côte d'Ivoire du président du comité politique, avait été décalée d'un jour, pour des raisons liées à la présence en terre ivoirienne, du chef de l'Etat français, Emmanuel Macron.

Dès son retour en Côte d'Ivoire, précisait Méité Sindou, dans un communiqué datant du 22 décembre 2019, Guillaume Soro envisageait de s'impliquer fortement dans la « consolidation de la réconciliation nationale, de la paix civile et de l'union des forces vives de la nation autour de la mère Patrie et de la réconciliation nationale dans notre pays. Et éventuellement, de solliciter une audience, auprès du chef de l'Etat Alassane Ouattara.