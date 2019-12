Guillaume Soro dénonce une dictature de Ouattara et interpelle Macron

Guillaume Soro, désormais recherché par la police, s’est réfugié en France. Dans une adresse à Emmanuel Macron, le président français, il dénonce une « Dictature » en Côte d’Ivoire avant de promettre « Le temps nous dira ».

Pour Guillaume Soro, la Côte d'Ivoire est sous une "DICTATURE"

La folle affaire Guillaume Soro fait toujours la une des médias. Alors qu’il avait annoncé un retour en Côte d’Ivoire, l’ancien chef rebelle n’est finalement pas rentré à Abidjan. Son avion s’est posé au Ghana voisin d’où il a redécollé pour l’Espagne. C’est de ce pays qu’il a regagné la France avec désormais un mandat d’arrêt international des autorités ivoiriennes à ses trousses.

Il lui est reproché une tentative de Coup d’État ainsi que des détournements de deniers publics lorsqu’il était Premier ministre de Côte d’Ivoire sous le régime de Laurent Gbagbo. Il aurait détourné plus de 1,5 milliard de FCFA. Selon les dernières informations, une note des autorités ivoiriennes aurait été envoyée à Interpol pour l’activation de sa recherche, son interpellation puis son extradition vers la Côte d’Ivoire.

Le Tweet de l'ancien chef rebelle contre Alassane Ouattara

Guillaume Soro a publié un texte ce matin du 26 décembre sur son compte Twitter. Il y dit « Il n’y a qu’en DICTATURE que l’on émet un mandat d’arrêt contre un candidat aux élections. »

Il faut noter que l’ancien chef rebelle, du temps du pouvoir du Président Laurent Gbagbo, ancien Premier ministre et ex-Président de l’ Aassemblée Nationale, a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2020. Pour lui, ce serait pour empêcher sa victoire éventuelle que le président Alassane Ouattara et ses proches se seraient attaqués à lui.

Il poursuit en disant dans son Tweet : « Cet acte est un parjure qui souille la fin de la présidence Ouattara. C’est la pure illustration du lawfare. Le temps nous dira. ».

- Le « lawfare » est une tactique, qui vise à instrumentaliser politiquement la justice.

Guillaume Soro, à en croire ses proches, est une victime des autorités ivoiriennes qui, redoutant sa victoire annoncée par un « sondage », font tout pour l’écarter de la course.

Emmanuel Macron mis en copie du tweet de Soro Guillaume

La particularité de ce tweet est qu’il est non seulement adressé au Monde diplomatique, mais il est aussi directement adressé au Président français Emmanuel Macron. Il a tagué le chef de l’État français comme pour le prévenir de ce qui se passe en Côte d’Ivoire où il était lui-même en déplacement officiel jusqu’au 22 décembre dernier, soit un jour avant le début de la folle affaire Guillaume Soro.

Côté pouvoir ivoirien, aucune marge de manœuvre ne sera laissée à quiconque veut déstabiliser la Côte d’Ivoire pour ses rêves politiques. Politicien ou pas, toute personne qui cherchera à s’en prendre aux institutions légales du pays subira la rigueur de la loi. En la matière, aucune information n’est négligée comme le démontrerait un enregistrement sonore d’une durée de 12 minutes dans lequel Guillaume Soro détaillerait son plan pour renverser le régime Ouattara.

Ce contenu compromettant pour l’ancien chef rebelle aurait été fourni par les services secrets américains au régime d’Abidjan. Ce vendredi, à 15h d'Abidjan, le Procureur Adou Richard va tenir une conférence de presse. Il pourrait en dire davantage sur les éléments en charge dont dispose la justice ivoirienne dans ce dossier Soro Guillaume.

Guillaume Soro multiplie en tout cas les publications sur Twitter, quitte à se perdre dans sa stratégie. S'il semble vouloir alerter les pouvoirs publics en France, il attaque dans le même temps les proches d' Emmanuel Macron dont le camp lui aurait tourné dos. Cet autre tweet de l'ancien patron des Forces nouvelles dit :

"Parlementaires d’ici et d’ailleurs. 5députés de #CI sont emprisonnés sans la levée de leur immunité. Et vs leurs collègues vs faites semblant de ne pas voir. Est-ce par lâcheté ou parce k l’Afrique et la #CI ne méritent pas la démocratie? @Europarl_FR @RichardFerrand @gerard_larcher".