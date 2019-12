Makosso veut ''délivrer'' Debordo Leekunfa: La réaction brutale du Mimi

Debordo Leekunfa a promis de faire la peau au Révérend Makosso Camille qui s'est moqué de lui après qu'il a été humilié lors du concert de Dj Mix

Debordo Leekunfa: ''Makosso, le jour on se croise, tu ne vas pas croire...''

L'artiste couper décaler, Debordo Leekunfa, a subi une grosse humiliation lors du concert de Dj Mix qui s'est déroulé le 22 décembre dernier à la salle Anoumanbo du palais de la culture de Treichville. Voulant profiter de sa montée sur scène pour régler ses comptes avec certaines personnes qu'il a traitées de "bâtards spirituels", Le Mimi a été copieusement hué par le public qui était majoritairement composé de chinois (fans d'Arafat). Une scène qui a fait jaser sur la toile. Et le Général Makosso n'est pas resté en marge de cette actualité.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le pasteur Couper décaler, a affirmé que Debordo Leekunfa (avec qui il est déjà en froid depuis quelques mois) est un problème ambulant pour la musique ivoirienne. ''Regarde comment tu as été humilié comme jamais un artiste ne l’a été dans l’histoire du couper décaler. Un adage dit :

« le chien ne change jamais sa façon de s’asseoir et retourne toujours à ce qu’il a vomi. Quand tu vois qu’aucune personnalité ni un grand du pays ne se déplace pour toi et aucun promoteur expérimenté ne veut composer avec toi, c’est la preuve que tu es un problème ambulant pour ton manque d’éducation. Tu as juste besoin d’une délivrance et je vais m’en charger'', a déclaré Makosso Camille.

Ces propos du frère aîné de Lolo Beauté ont suscité le courroux de Debordo Leekunfa qui a promis de faire la peau au pasteur Couper décaler. ''Il faut prier Dieu pour ne pas que toi et moi, on se croise parce que ce jour là, tu vas porter plainte contre moi. Tellement que tu ne vas pas croire ce que je vais te faire. Tu te vantes d'avoir été braqueur. Moi je ne suis pas braqueur mais je te dis que ça ne va pas dans ma tête.

Ce qui va passer dans ma tête, c'est ce que je vais te faire et puis je vais assumer. Toi tu n'as jamais été pasteur. Tu profites du nom de Dieu pour subvenir à tes besoins. Toi qui était censé appeler à l'union dans le Couper décaler, c'est toi qui attise les gens à la haine. En tout cas, il faut prier Dieu. Faut pas on va s'attraper parce que ce jour là, toute la Côte d'Ivoire va en parler. Même ton Arafat là, il sait qui est Debordo Leekunfa'', a déclaré Debordo Leekunfa dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.