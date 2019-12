Mamadou Koulibaly à Ouattara: "Vous n'êtes pas au-dessus de la loi"

Mamadou Koulibaly est sorti de son silence relativement à l'affaire du mandat d'arrêt international lancé contre Guillaume Soro par Alassane Ouattara. Le professeur agrégé en économie a craché ses vérités au président ivoirien à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le jeudi 26 décembre 2019. Le fondateur de LIDER (Liberté et démocratie pour la République), parti politique d'opposition, a appelé le chef de l'Etat a respecté la Constitution.

Mamadou Koulibaly cogne Alassane Ouattara

Guillaume Soro est sous le coup d'un mandat d'arrêt international depuis le lundi 23 décembre 2019. Le député de Ferké, candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2020, sous la bannière de Générations et peuples solidaires (GPS), est accusé par les autorités ivoiriennes de tentative d'atteinte à la sûreté de l'Etat et de détournement de deniers publics. Rappelons que l'ancien président de l'Assemblée nationale qui avait prévu regagner Abidjan après six mois en dehors de la Côte d'Ivoire a finalement posé les pieds au Ghana avant de s'envoler pour l'Europe.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Mamadou Koulibaly accuse ouvertement Alassane Ouattara de "perturber la quiétude des populations" pour la simple raison que le chef de l'Etat "venge". "Il a gardé gros sur le cœur par rapport à tout ce qu'il a dû subir avant de devenir président de la République", a commenté le transfuge du Front populaire ivoirien (FPI), qui soutient que depuis son accession au pouvoir, le président ivoirien a divisé les Ivoiriens au lieu de les rassembler. Mamadou Koulibaly ne manque pas de souligner qu'Alassane Ouattara a méprisé Henri Konan Bédié "qui a été le socle principal pour le conduire au pouvoir".

Pour Mamadou Koulibaly, on peut reprocher à Guillaume Soro ce qu'on veut, mais le devoir d'Alassane Ouattara en tant que président de la République, c'est de "rester sous les lois, ce n'est pas de vous mettre au-dessus des lois". Puis l'ex-président de l'Assemblée nationale d'ajouter : "Peu importe ce que M. Soro a pu faire, si vous voulez l'attrapez, s'il a commis des crimes, comme vous dites (...) vous attendez il arrive dans son pays, il va chez lui à la maison, vous envoyez la police l'attrapez avec les preuves qu'il faut", a recommandé Mamadou Koulibaly, non sans soutenir que le chef de l'Etat doit suivre la procédure léale pour la levée de l'immunité diplomatique de Guillaume Soro avant toute poursuite contre lui.