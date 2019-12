Mandat d'arrêt Guillaume Soro: Le RHDP se réjouit et félicite Ouattara

L'affaire du mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro continue de faire réagir la classe politique ivoirienne. Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), la coalition au pouvoir, a livré sa position à travers un communiqué publié le jeudi 26 décembre 2019. Par la voix de son porte-parole Kobenan Kouassi Adjoumani, le camp présidentiel a tenu à féliciter Alassane Ouattara pour la mesure prise contre son ancien Premier ministre.

Le RHDP se réjouit du malheur de Guillaume Soro

Depuis le lundi 23 décembre 2019, Guillaume Soro est frappé par un mandat d'arrêt international. Les autorités ivoiriennes ont déclaré la guerre au député de Ferké, accusé de tentative de déstabilisation de la sureté de l'État et de détournement de deniers publics. Alors qu'il devait rentrer en Côte d'Ivoire en début de semaine, l'ancien président de l'Assemblée nationale n'a pas pu retrouver les siens.

Bien au contraire, il a dérouté son avion au Ghana avant de rallier l'Europe. Lors d'une conférence de presse le jeudi 26 décembre, le procureur Adou Richard a livré "des éléments en possession des services de renseignements, dont un enregistrement sonore, établissent clairement que le projet devrait être mis en œuvre incessamment".

Le procureur a aussi ajouté que Guillaume Soro et certains de ses proches sont accusés de "détournement de deniers publics, recel de détournement de deniers publics et blanchiments de capitaux portant sur la somme de 1,5 milliard de francs CFA". Pour le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, "en projetant de porter atteinte à la paix et à la stabilité si chèrement acquises après une décennie de crise", Guillaume Soro a pour ambition de "porter un coup d’arrêt au développement de notre pays et aux performances économiques remarquables enregistrées par la Côte d’Ivoire".

Le RHDP n'a pas manqué de féliciter Alassane Ouattara et son gouvernement "pour la grande vigilance dont ils ont fait preuve et qui a permis d’éviter à la Côte d’Ivoire une nouvelle crise et un nouveau bain de sang". Les houphouëtistes vont plus loin et demandent au président ivoirien d' "étendre cette mesure à tous ceux qui sont impliqués dans cette entreprise de renversement des institutions de la République".