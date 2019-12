Détesté par les chinois de Dj Arafat, voici le vrai visage de Molaré

Bien que considéré par les chinois (fans de Dj Arafat) comme le principal bourreau de leur défunt président, Molaré a plusieurs fois apporté son aide aux proches du Daishikan, à en croire Yves Roland Jay Jay, chargé de communication de DJ Arafat.

Refoulé par les chinois de Dj Arafat, Molaré toujours sollicité par la Yorogang

Si les relations entre les fans de Dj Arafat, communément appelés Chinois, et le promoteur du Primud, Molaré, semblent s’envenimer de jour en jour, force est de constater que le boss du Couper décaler s’est toujours montré solidaire envers les proches de Dj Arafat ainsi que les membres de la Yorogang, depuis le décès de l'artiste.

Accusé à tort ou à raison d’être le principal auteur du boycott de DJ Arafat, Molaré a pourtant posé plusieurs actions afin d’effacer cette étiquette qu’on lui colle sur le dos. Excepté la villa flambant neuve qu’il a offerte à la veuve de DJ Arafat, Carmen Sama, et à sa fille Rafna Houon, Molaré est aussi venu en aide à la servante du Beerus Sama.

‘’Un jour Olivette, la servante de Dj Arafat qui a passé plus de 15 ans à ses côtés, m’a appelé pour me dire qu’elle voulait ouvrir un restaurant. Je lui ai apporté mon aide comme je pouvais mais ensuite c’est Molaré qui a donné la plus grande partie’’, a écrit sur les réseaux sociaux, Yves Roland Jay Jay. Le chargé de communication de Dj Arafat, a ajouté que le boss du Couper décaler a été d’un apport capital dans l’organisation du Festival DJ Arafat qui a débuté jeudi 26 décembre au stade de la Bae de Yopougon.

‘’Quand il est parti ( paix à son âme ), mille et une personne ont promis de m’aider. Moi ainsi que toute la Yorogang. Hélas, on n’a vu personne…On a voulu faire un festival pour rendre hommage à notre légende ces 26 et 27 décembre 2019 et là encore, on a eu des promesses qui n’ont pas abouti. C’est nous, la Yorogong avec à sa tête Landry Agban et Molaré qui avons mis la main à la poche afin que ce show ait lieu’’, a ajouté Yves Roland Jay Jay.

Après que Molaré a été conspué au Festival Dj Arafat alors qu’il tentait d’apaiser les cœurs, plusieurs voix dont celle du chargé de communication de Dj Arafat, se sont levées afin de demander aux chinois de mettre balle à terre.

‘’A un moment donné, quand quelqu’un veut se racheter, il faut le laisser faire (...) C’est vrai que des choses se sont passées, mais laissons tout ça et battons nous tous pour pérenniser les œuvres de ma star. Ne donnons pas raison à nos détracteurs’’, soutient Yves Roland Jay Jay.