Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 30 décembre 2019

Lundi 30 décembre 2019, la titrologie ou revue de la presse ivoirienne revient largement sur la profonde crise entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Les journaux ivoiriens livrent aux lecteurs la réaction d'acteurs politiques devant la guerre qui mine les relations entre les deux hommes à moins d'un an de la présidentielle.

Titrologie, l'affaire Guillaume Soro en vedette dans les journaux

Dans les colonnes de L'Intelligent d'Abidjan, Alcide Djédjé, ex-proche de Laurent Gbagbo, crache ses vérités à Guillaume Soro. Pour lui, le député de Ferké "n'a d'autre projet que la prise du pouvoir par le bain du sang". Notre confrère nous fait savoir qu'Affoussiata Bamba Lamine sort ses griffes. "Il n'y a pas de justice dans notre pays", a critiqué l'ancienne ministre ivoirienne de la Communication. Soir Info, apprend que "Soro fait de nouvelles révélations et s'attaque à Macron". Pour sa part, Alassane Ouattara affirme que "la loi sera appliquée intégralement".

C'est la "colère et l'indignation générales" suite à la "tentative de coup d'Etat manqué par Soro", écrit Le Patriote, dans sa titrologie. Selon Kobenan Kouassi Adjoumani, confie le journal proche du pouvoir, "Soro visait à attenter à la vie du président". Célestin Tchetche, qui figure en couverture de Le Mandat, profère des menaces contre Guillaume Soro. "(...) il trouvera des garçons", lâche-t-il. Selon Le Jour Plus, Adjoumani Kouassi préconise de "débusquer tous les complices de Soro et leur appliquer la rigueur de la loi". Le Quotidien d'Abidjan, précise que la crise entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara "s'aggrave et devient internationale". Le journal de l'opposition note également que Danièle Boni Claverie "crache ses vérités au régime" du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Pour sa part, Le Matin, dévoile l'identité des "personnalités trempées jusqu'au cou" dans "la tentative de déstabilisation" dont est accusé Guillaume Soro. Générales Nouvelles, soutient que "face aux menaces du pouvoir Ouattara", le président de Générations et peuples solidaires (GPS) est "décidé". Pendant ce temps, le journal Le Temps, qui cite Soro, barre à sa Une : "Ouattara, parrain de la rébellion de 2002". L'Expression, révèle qu'en vue de lutter contre les accidents de la route, "le gouvernement limite la circulation des gros camions".