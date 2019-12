Ouattara catégorique: Guillaume Soro sera extradé vers la Côte d’Ivoire

Le chef de l’Etat Alassane Ouattara semble intransigeant face à la procédure ouverte contre l’ex-chef du Parlement ivoirien Guillaume Soro. L’ancien chef de la rébellion des Forces nouvelles, fait l’objet d’un mandat d’arrêt international pour des faits graves "d'atteinte à la sûreté de l’Etat et de détournement deniers publics".

Affaire Guillaume Soro: Alassane Ouattara, inflexible: ce qu'il dit de la procédure engagée

La gueguerre entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara ne connaîtra pas son dénouement de sitôt. Venu à Abidjan ce samedi 28 décembre 2019 en vue d’apaiser la tension entre l’actuel chef de l’Etat ivoirien et son ex filleul, le président Equato-guinéen Théodero Obiang N’guema n’aura pas obtenu les résultats escomptés.

Alassane Ouattara a en effet décidé de laisser libre cours à la procédure engagée contre le président du mouvement Générations et Peuples Solidaires (GPS), objet d'un mandat d’arrêt international.

«Nul ne sera autorisé à déstabiliser la Côte d’Ivoire, à perturber la quiétude des Ivoiriens. Le droit sera appliqué à tous, candidat ou pas... », a laissé entendre le patron de l’exécutif ivoirien.

Guillaume Soro, faut-il le souligner, est candidat à la prochaine élection présidentielle en Côte d’Ivoire, et les interprétations faites des poursuites judiciaires engagées contre lui, font croire à certains qu'il s'agirait d'une manœuvre pour l'écarter de la course.

A ce sujet, le président du RHDP répond que les candidatures au scrutin du 31 octobre 2020 ne sont pas encore ouvertes par la Commission électorale indépendante (CEI). Et même si tel était le cas, « nul n’est au-dessus de la loi (...) La Constitution de la Côte d’Ivoire a des éléments très clairs concernant les députés qui ne sont pas au-delà de la loi. Ils ne peuvent pas être poursuivis dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Mais quand ils sont mêlés à la déstabilisation de ce pays, ils doivent faire face à la rigueur de la loi », fait savoir Alassane Ouattara.

Pour le président Ouattara, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur à « tous les citoyens ivoiriens, quel que soit le lieu où ils résident et en dehors de la Côte d’Ivoire ».

Guillaume Soro a fait dérouter son avion le lundi 23 décembre dernier vers le Ghana alors qu'il rentrait après plus de six mois passés à l'extérieur. Refoulé à Accra, il a dû retourner en Europe d'où il venait.

Plusieurs de ses proches dont les députés Alain Lobognon et Soro Kanigui accusés de troubles à l’ordre public, ont été interpellés puis placés sous mandat de dépôt.