Guillaume Soro veut court-circuiter Ouattara avant la fin de l'année

La bataille entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara prend d'autres proportions. Le président ivoirien a lancé un mandat d'arrêt international contre son ancien Premier ministre, qui avait prévu rentrer en Côte d'Ivoire après six mois loin de la lagune Ebrié. Mais le retour tant annoncé du député de Ferké (localité du Nord) s'est soldé par un échec. Au lieu que l'ex-chef de l'hémicycle soit accueilli par ses partisans comme prévu, le fondateur de Générations et peuples solidaires (GPS) a dû rebrousser chemin et faire poser son avion à Accra. Finalement, il a redécollé pour une destination inconnue. Dans cette "guerre" contre son ancien mentor, le patron des soroistes semble ne pas avoir dit son dernier mot.

Que prépare Guillaume Soro pour la fin d'année ?

Rien ne va plus actuellement entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Et pourtant, les deux hommes avaient démontré aux yeux du monde qu'ils entretenaient des relations de père et fils. A l'accession de l'actuel président ivoirien au pouvoir en 2011, après la crise postélectorale qui l'a opposé à Laurent Gbagbo, les partisans du Rassemblement des républicains (RDR) ont marqué leur reconnaissance à l'ex-chef rebelle pour son soutien. Mais le grand amour entre le chef de l'Etat et le député de Ferké ne résistera pas aux épreuves de la vie.

Guillaume Soro ne sent pas prêt pour militer au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti unique tant souhaité par Alassane Ouattara. Le 8 février 2019, l'enfant de Kofiplé démissionne de son poste de président de l'Assemblée nationale, plutôt que de rejoindre les houphouëtistes. Une guerre froide nait entre le "père" et le "fils". Elle s'intensifie quand Guillaume Soro annonce sa candidature le 12 octobre 2019 à Barcelone, en Espagne.

Lundi 23 décembre, les choses prennent une autre tournure. Guillaume Soro est accusé d'avoir tenté de déstabiliser le régime de Ouattara et détourné des deniers publics. Il est visé par un mandat d'arrêt international. Ses partisans crient à l'injustice et dénoncent un complot savamment mené par le gouvernement ivoirien. Des proches dont Alain Lobognon et Soro Kanigui sont arrêtés.

Traqué en cette fin d'année, le leader des soroistes pense avoir trouvé la parade pour porter un sérieux coup à Alassane Ouattara. En effet, via son compte Twitter, Guillaume Soro a annoncé qu'il s'adressera aux Ivoiriens le 31 décembre à 20 heures. Et pourtant, à cette date et la même heure, le chef de l'Etat livre son traditionnel message de nouvel an à la Nation. C'est clair, le patron de GPS veut court-circuiter le président ivoirien ou tout au moins diminuer la portée de son discours.