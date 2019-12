Situation socio-politique: Le cardinal Jean Pierre Kutwa parle à Ouattara

Le cardinal Jean Pierre Kutwa, archevêque métropolitain d’Abidjan, a plaidé auprès du chef de l’Etat Alassane Ouattara, la libération des proches de Guillaume Soro, récemment emprisonnés pour trouble à l’ordre public.

Situation socio-politique: Le cardinal Jean Pierre Kutwa plaide pour des proches de Guillaume Soro

Le cardinal Jean Pierre Kutwa a réagi aux récents développements de l’actualité sociopolitique naationale. Notamment celle concernant Guillaume Soro, ancien chef du Parlement ivoirien, dont la guéguerre avec son ancien mentor Alassane Ouattara a contribué à cristalliser davantage l’environnement sociopolitique déjà tendu, à quelques 10 mois du prochain scrutin présidentiel ivoirien.

C’était le lundi 30 décembre 2019, lors d’une messe pour la Paix dite par le Cardinal Jean Pierre Kutwa à la cathédrale Saint Paul d'Abidjan en présence du chef de l’Etat Alassane Ouattara, de son épouse et de plusieurs membres du gouvernement.

La paix et la réconciliation nationale en Côte d’Ivoire étaient au centre du message lancé par le dignitaire de l’église catholique à l’ensemble des acteurs du marigot politique ivoirien. Particulièrement au chef de l’Etat Alassane Ouattara, il a demandé « humblement » la libération des proches de Guillaume Soro, récemment interpellés suite aux évènements du lundi 23 décembre dernier.

«La paix que nous recherchons est également le chemin de réconciliation dans la communion fraternelle. Au nom de cette réconciliation, je demande humblement à vous M. le président de la République, vous qui détenez le pouvoir de la grâce présidentielle de bien vouloir accepter de faire sortir du cachot tous ceux qui ont été arrêtés suite aux derniers événements que connaît notre pays », a plaidé le cardinal Kutwa.

Guillaume Soro est sous le coup d’un mandat d’arrêt international émis par la justice ivoirienne depuis le lundi 23 décembre 2019. Il est soupçonné d’être à l’origine d’un funeste projet de déstabilisation. Quant à ses proches au nombre desquels des députés et cadres de son parti, ils ont été arrêtés pour diffusion de fausses nouvelles et trouble à l’ordre public.

Face à cette atmosphère de tension qui règne entre les leaders politiques, le dignitaire religieux a émis le rêve de voir une classe politique ivoirienne réunie, s’écoutant « mutuellement » et travaillant à « la recherche de la cohésion, de l’unité et de la paix». Le cardinal a de même invité les uns et les autres à œuvrer pour un « environnement électoral apaisé » en 2020. « Il y a pour nous, urgence aujourd’hui, de donner des signes qui vont dans le sens de l’apaisement et du vivre-ensemble », a-t-il insisté.