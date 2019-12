Des proches de Guillaume Soro se réorganisent depuis Abidjan

Lundi 23 décembre 2019, après le retour manqué de leur mentor, quinze proches de Guillaume Soro ont été arrêtés au siège de Générations et peuples solidaires (GPS), le mouvement politique mis sur pied par l'ancien président de l'Assemblée nationale. Ces soroistes sont accusés de trouble à l'ordre public. Parmi les détenus figure, Félicien Sékongo, président du Grand conseil du Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire. Devant l'absence de leur premier responsable, les membres du MVCI se réorganisent.

Le MVCI, proche de Guillaume Soro, a un nouveau président

La journée du lundi 23 décembre a été très mouvementée pour les proches de Guillaume Soro. Et pour cause, suite au retour raté de l'ex-PAN, ses partisans avaient décidé d'organiser une conférence de presse afin de se prononcer sur la situation. En effet, le leader des soroistes en provenance de Paris a dû dérouter son avion vers le Ghana.

Interdit de poser les pieds sur le sol ghanéen, il s'envole de nouveau pour l'Europe. Dans la foulée, les autorités ivoiriennes annoncent qu'un mandat d'arrêt international venait d'être lancé contre l'ancien patron de l'hémicycle. Les partisans de Guillaume Soro, réunis à Cocody, au siège de Générations et peuples solidaires, le mouvement politique devant porter la candidature du député de Ferké à la présidentielle de 2020, ont été surpris par les forces de l'ordre.

Quinze d'entre eux dont Alain Lobognon, Félicien Sékongo, Soro Kanigui et bien d'autres ont été interpelés. Le lendemain, ils seront déférés à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA). Il leur est reproché des faits de troubles à l'ordre public et de diffsusion de fausses informations discréditant des institutions de la République.

Alors que leur leader vit aujourd'hui un exil forcé, ils ne veulent pas abandonner le combat qui a pour but de porter Guillaume Soro à la présidence de la République en 2020. Le MVCI privé de son premier responsable Félicien Sékongo, s'est choisi un président intérimaire en la personne de Soro Pohotalatio, le vice-président chargé de la formation. Il a été nommé le lundi 30 décembre 2019.